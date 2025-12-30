【コメダの福袋】1月1日〜販売開始!ドムドムハンバーガー「どむぞうくん」の限定キーホルダーや日常使いしやすいプレート･ステンレスタンブラーなど

コメダ珈琲店は、2026年1月1日から1月6日までの間、2026年の福袋『寿(ことぶき)』『慶(よろこび)』の2種を全国の店舗で販売する。

各店舗数量限定につき、なくなり次第販売終了。

〈ドムドムハンバーガー×コメダ 初コラボ〉

2026年の福袋は、『寿(ことぶき)』『慶(よろこび)』の2種をラインアップ。どちらもメインのバッグにはキャンバス地を採用し、一部にはコメダ珈琲店のソファー柄を再現した生地を取り入れた。

また今回、全国に29店舗を展開するハンバーガーチェーン･ドムドムハンバーガーと初のコラボレーションを実施する。

象のキャラクター「どむぞうくん」の限定キーホルダーや、コメダのくつろぎナビゲーター「コメダンディ」と「どむぞうくん」を描いたイラスト入りのプレートやステンレスタンブラーなど、日常使いしやすいアイテムをセットにしている。

コメダ珈琲店 2026年福袋「寿・慶」予約開始

◆「寿(ことぶき)」

【価格】

税込8,000円〜8,900円(※価格は店舗により異なる)

【セット内容】

〈1〉ソファー柄生地 横長バッグ

高さ約19cm×横幅約25cm×マチ約14cm、持ち手部分含まず

〈2〉ソファー柄生地 どむぞうくんキーホルダー

高さ約8.5cm×長さ約13cm×幅約9.5cm

〈3〉プレート2枚セット(直径約12cm)

〈4〉福袋オリジナルデザインドリップコーヒー(6杯分)

〈5〉コメダ特製小倉あん(内容量300g)

〈6〉コーヒーチケット1冊

※店舗により、綴り枚数が異なる。

※有効期限はない。

〈7〉コメ宝くじ付き新春スナックチケット(4枚綴り)

サンドイッチ(全5種から1つ選べる)/コメチキ/小倉トースト/ミニシロノワール

※有効期間は2026年1月1日〜2026年5月31日まで。

コメダの福袋2026「寿(ことぶき)」

◆「慶(よろこび)」

【価格】

税込6,000円〜6,900円(※価格は店舗により異なる)

【セット内容】

〈1〉ソファー柄生地 スクエアバッグ

高さ約23cm×横幅約24cm×マチ約10cm、持ち手部分含まず

〈2〉ステンレスタンブラー

高さ約11cm×直径約9cm、容量約360ml

〈3〉福袋オリジナルデザインドリップコーヒー(6杯分)

〈4〉コどら

北海道産小豆を氷砂糖で炊き上げた餡を、口溶けの良い生地で包んだどら焼き。

〈5〉しっとりクッキー

しっとりやわらかな厚めで大きいチョコチップクッキー。

〈6〉コーヒーに合うバウム

ふんわりやわらかいやさしい香りのバウムクーヘン。

〈7〉コーヒーチケット

※店舗により、綴り枚数が異なる。

※有効期限はない。

〈8〉コメ宝くじ付き新春スナックチケット(3枚綴り)

ホットドッグ/小倉トースト/ミニシロノワール

※有効期間は2026年1月1日〜2026年5月31日まで。

コメダの福袋2026「慶(よろこび)」

〈抽選で豪華景品が当たる「コメ宝くじ」も実施〉

「コメ宝くじ」は、『寿(ことぶき)』『慶(よろこび)』の2種の福袋に封入されている「新春スナックチケット」の表紙に記載された6桁の通し番号で抽選を行い、計2,000人に景品が当たるというもの。詳細は以下の通り。

コメダの福袋2026 コメ宝くじ

【当選発表日】

2026年1月30日予定

【当選発表方法】

コメダ珈琲店公式ホームページ内または店頭で発表する。

【景品内容】

◆1等「どむぞうくんBIGぬいぐるみ」:10人

高さ約36cm×長さ約50cm×幅約33cm

コメ宝くじ1等 どむぞうくんBIGぬいぐるみ

◆2等「コメダ珈琲店×ドムドムハンバーガー オリジナル文具セット」:20人

コメ宝くじ2等 コメダ珈琲店×ドムドムハンバーガー オリジナル文具セット

◆3等「KOMECA(1,000円分ポイントチャージ)」:1,970人

コメ宝くじ3等 KOMECA(1,000円分ポイントチャージ)

■コメダ珈琲店 公式サイト