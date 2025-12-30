不用品回収業者は「ホームページのない会社」を選べば間違いない…実家じまいの専門家が指摘

親族で主導するリーダーを決める

「とくに田舎の場合、『不動産は価値のあるもの』というこれまでの常識がどんどん通用しなくなっています。実家を処分するなら、なるべく早いほうが良いのです」

『丸わかり 実家じまい』著者で実家じまいアドバイザーの永野彰一氏はそう語るが、親にいきなり「価値があるうちに早く売って！」と言っても、思い出が詰まった家をすぐに手放してもらうのは難しい。

いざ実家じまいをしようと決めたとき、永野氏がすすめるのは、親にそれを切り出す際に第三者の体験談・アドバイスを話すことだ。

「『雑誌やテレビ番組などで有名人がこんな実家じまいをしていたよ』と話題を振ってみるのがポイントです。『いつか実家をしまうときが来るけど、心配なら読んでおくといいんじゃない』と、実家じまいの書籍を渡すのも、理解してもらうためのとっかかりとして効果的です」

前章の体験談なども活用して、親に実家じまいを切り出すこと。それがスイスイ進む「捨てる極意」1つ目のステップである。

『家じまいのススメ』著者で日本遺品整理協会理事の上東丙唆祥氏が語る。

「年末年始のように家族が集まる時期は、切り出すのにとても良いタイミングなのですが、『自分はもう終わりなのか……』と深く傷つけてしまう場合もあります。

大切なのは、両親の想いを聞きたいという姿勢。人生を振り返りながら、『家にある物でとくに大切にしたい物はどれ？』などと未来に向けた話をそっと聞く。これがお互いに後悔しない話し方だと思います」

親が実家じまいに納得したなら、次のステップは、兄弟などの親族同士で話し合うことである。

「売却するか、それとも売却以外の活用法を探るか、親族の誰かが住むか。いずれか3つの方針を相談するプロセスをおろそかにすると、維持費のかかる実家を押しつけ合うなど、親族間でトラブルが生じます。実家じまいを主導するリーダーを決めておくと、話がスムーズにまとまりやすいです」（前出の永野氏）

ホームページのない回収業者に依頼する

話し合いの過程では実家の所有権を移転（名義変更）しておくことも検討したい。親が認知症になったり施設に入って意思疎通が難しくなった場合でも売却するか決められる。また、いずれ親が亡くなり相続することになれば、実家の名義変更は必要となる。親の死後は多くの手続きが発生するので、その負担軽減にもなるのだ。

いったいどのくらいの費用が「実家じまい」に必要なのかも親族同士で共有しておこう。前出の上東氏によれば、家屋の取り壊しなら100万〜200万円、家財道具の整理には40万〜100万円がひとつの目安だという。

「捨てる極意」のステップ3は、業者へ相談することだ。

実家じまいでお世話になるのが、不用品回収業者である。だが、作業員の人数を曖昧にしたままで、当日追加料金を請求したり、高額なはずの貴金属類を安値で回収する悪徳業者がいるのも現実。上東氏がアドバイスする。

「電話の聞き取りだけで『2万円で済みます』などと安易に金額を提示し、当日、『想定よりも回収物が多い』と言って30万円を請求した事例や、庭に放置されていた古い物置の撤去費用を後から上乗せされた事例もある。見積書には『追加料金なし』と明記してもらうことが最も効果的なトラブル防止策です」

では安全かつ格安な回収業者を見つけるコツとはどのようなものか。前出の永野氏がこう指南する。

「実家近くの業者をネットで検索すると、SEO（検索エンジン最適化）対策に多額の費用をかけた業者が上位に出てきますが、その費用が客への請求額に上乗せされているので、価格は割高です。

私がおすすめするのはグーグルマップで『市区町村名』と『残置物 回収』などと検索して出てきた、『ホームページがなく電話番号だけ』の会社に依頼する方法です。不安に思われるかもしれませんが、大丈夫。トラック数台だけで個人営業している業者が多いですが、会社の維持に費用がそれほどかかっていないために価格が安いことがほとんどです。宣伝に費用をかけずともその地域で続けられていること自体が、信頼されているという証でもある」

【後編記事】『家じまいの意外な落とし穴「家庭菜園の撤去」はこんなにカネがかかる…プロが教える《捨てる極意》』へ続く。

「週刊現代」2026年1月5日号より

