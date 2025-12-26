2025年11月15日は、天皇陛下の妹・黒田清子さんの結婚記念日だった。20年前に黒田慶樹さんと帝国ホテルで結婚披露宴を行った際には、天皇皇后両陛下、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻、ご家族が一堂に集まり、祝福された。黒田さん夫妻とご家族との絆の強さは、いまも変わらないという。

「慶樹さんは2025年4月に還暦を迎えました。長年東京都の職員を務めていて、4月からは公益財団法人東京動物園協会の常務理事に着任しています。秋篠宮さまと慶樹さんは学習院初等科時代からの同級生で、大学時代は同じサークルで行動をともにする親友でした。その間柄は変わらず、秋篠宮さまは現在も時折、清子さんや慶樹さんにさまざまなお悩みなどを相談なさっていると聞きます」（皇室担当記者）

清子さんは2017年から、皇室にとって特別なゆかりがある伊勢神宮の祭主を務めてきた。神宮祭主は古くから皇族や元皇族のなかから任命される慣例となっていて、清子さんは昭和天皇の四女・池田厚子さんから引き継ぐ形で着任した。黒田さんを知る宮内庁関係者はこう話す。

「神宮の祭祀が行われる際に、祭主として清子さんは参列していますが、生活している東京から三重県伊勢市までそのたびに通っています。そして祭祀が終わると、御所に参内して天皇陛下に報告されています。

結婚して皇室を離れてもなお、皇室にとって大切な役割を果たし続けているお姿に、両陛下はじめ皇族の方々も強い信頼感を抱かれているようにお見受けしています」

特に上皇ご夫妻が頼りにされることが多いという。前出の宮内庁関係者は続ける。

「美智子さまは清子さんにさまざまな悩みや懸案を打ち明け、清子さんも的確なご助言をなさってきたと聞いています。また美智子さまは慶樹さんを高く評価されていて、『あの人はしっかりしています。大人ね』と以前知人に明かしていたと聞いたことがあります。

現在でも上皇ご夫妻のお住まいである仙洞御所にも慶樹さんとともに頻繁に参内していますし、上皇さまが92歳となられた12月23日にも訪問していたようでした。ご夫妻は穏やかで聡明な清子さんや慶樹さんがお近くにいらっしゃることで、大きな安心感を抱かれているとも拝察しています」

これまでも、これからも。黒田清子さんと慶樹さんは、2026年もその先も、皇室を静かに支えていくのだろう。