あのちゃん、理想のキスは「歯を舐めたい」男にまつわるNGなしトークで衝撃発言！：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」 (毎週火曜深夜2時)。
12月23日（火）の放送は、ガールズバンド・SILENT SIRENが登場し、"大人女子会"を開催！
【動画】あのちゃん、理想のキスは「歯を舐めたい」"男にまつわるNGなしトーク"で衝撃発言！
Vo.&G.のすぅ（吉田菫）、Ba.のあいにゃん（山内あいな）、Key.のゆかるん（黒坂優香子）からなるガールズバンド・SILENT SIREN。元々は読者モデルとして活動していたメンバーで、2010年に結成。ポップとロックを兼ね備えた音楽性で10代を中心に支持を集め、2015年にはガールズバンドとして史上最短で日本武道館単独公演を開催。アジア・アメリカを巡るワールドツアーも成功させている。
今回の企画は、カプセルに入った“男性にまつわるトークテーマ”に沿って、NGなしで語り尽くす「ガチャトーク」。
最初のテーマは、「分かってもらえないけど男性の好きなフェチ」。
吉田が挙げたのは、「目が霞んだり眠い時に、目をこすって開けた瞬間の変な二重」。
「『ダサっ！』って思うのが可愛い」と独特な価値観を明かすと、あのちゃんは「いるけど…フェチ？」といまいちピンとこない様子。まさに“分かってもらえないけど好きなフェチ”！
山内のフェチは、「半袖を捲った時に見える、日焼けしていない二の腕」。普段は見えない部分がふと露わになった瞬間の、「白い！ 可愛い！」というギャップにキュンとするという。
続いてのテーマは、「理想のキスのシチュエーション」。
黒坂が挙げたのは、放課後の不意打ちキス。自分が学生だったら、教室で気になっている相手に悩みを聞いてもらった流れでの不意打ちキスに、「そういうのしたかったな」と憧れを語った。
吉田の理想は、お祭りでのキス。
「お祭りで2人でお面をして歩いて、人混みを抜けたところでお面を外してチュッとして、またお面を戻して『行こっか』ってなるやつ」と具体的なシチュエーションを語ると、ササキ（声：霜降り明星・粗品）から「何のお面なん？ お面いらんやろ！」とツッコミが(笑)。
一方、あのちゃんは「キスがあんま好きじゃない…」と告白し、「歯を舐めさせてほしい」と衝撃の一言。さらに、「口を目に入れるやつ」と、相手の口の中を目で見たいという独特すぎる価値観を明かし、誰も共感できず！？
この他、「今まで出会った中で一番最低だった男」「蛙化する男子の行動は？」などのトークテーマで持論を展開！ 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
