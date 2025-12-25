「イトーヨーカドー2026 初売り」、1月1日から3日まで開催お得な福袋の販売や運試し企画などを実施
【イトーヨーカドー2026 初売り】 開催期間：2026年1月1日～1月3日
開催日：2026年1月1日開店～
開催日：2026年1月2日
開催日：2026年1月3日
開催日：2026年1月6日23時59分まで
販売期間：1月1日～ なくなり次第終了
販売期間：1月1日～ なくなり次第終了
販売期間：1月1日～ なくなり次第終了
販売期間：1月1日～ なくなり次第終了
イトーヨーカ堂は、「イトーヨーカドー2026 初売り」を全国イトーヨーカドー店舗（一部）で2026年1月1日から1月3日まで開催する。
イトーヨーカドーでは、新年を楽しく迎えられるよう、運試し企画や縁起物のプレゼント、スマートフォンで参加できる体験型イベント、初売りならではの福袋やお買い得商品が多数用意される。
1月1日には新春恒例の運試し企画として、「開運！500/300/200 本引きくじ」を実施。続く1月2日には2026年の干支である「午」をモチーフにした干支小物の先着プレゼント、1月3日にはイトーヨーカドーオリジナル根付ストラップが先着でプレゼントされるなど、三が日それぞれに異なる企画が登場する。
さらに、初売りの目玉となる福袋では、有名店の商品や人気アイテムが多数取り揃えられるほか、詰め放題企画や新春特選品、よりどりセールなど、多彩な企画が実施される。
□イトーヨーカドー 年末年始特設サイトのページ ※12月25日20時公開予定
開催企画概要
開運！500/300/200 本引きくじ
開催日：2026年1月1日開店～
開催店舗：イトーヨーカドー64店舗
価格：1回5,000円
2026年「午年」 干支置物プレゼント
開催日：2026年1月2日
開催店舗：イトーヨーカドー91店舗
2026年「午年」 根付ストラッププレゼント
開催日：2026年1月3日
開催店舗：イトーヨーカドー92店舗
スマホで回答謎解きチャレンジ
開催日：2026年1月6日23時59分まで
開催店舗：イトーヨーカドー75店舗
イトーヨーカドー福袋（HAPPY BAG2026」商品の一例）
：スナック菓子 お楽しみ袋（10コ入）1袋
販売期間：1月1日～ なくなり次第終了
価格：1,080円
お惣菜ハッピーバッグ1袋
販売期間：1月1日～ なくなり次第終了
価格：1,080円
THERMOS 26年福袋スープジャーセット
販売期間：1月1日～ なくなり次第終了
価格：3,300円
Vita Craft クレアフライパン 蒸し器4点セット（ガス火/IH 対応）
販売期間：1月1日～ なくなり次第終了
価格：5,500円