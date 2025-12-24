どっちも食べたいーーーッ♡【スタバ】終売前に急いで！「新作スイーツ」

ホリデーシーズンの限定グッズやドリンクが話題の【スターバックス】ですが、今回はスイーツに注目しました。見た目だけでなく味にもこだわった本格スイーツがラインアップ。食べる価値ありの「新作スイーツ」をご紹介するので、参考にしてみてください。

今年も登場！「コーヒーケーキ」

ふんわりとしたクリームにべアリスタモチーフのクッキーがのったこちらのケーキは「ホワイトモカケーキ」です。キャラメルスポンジにホイップ・コーヒーホイップ・アーモンドプラリネクリーム・ホワイトチョコを重ねたぜいたくすぎるスイーツ。@j.u_u.n__starbucksさんは、べアリスタのジンジャーブレットクッキーを自分でトッピングして映え写真を撮影。チョコソースを追加してもおいしいそうなので、ぜひ試してみてください。価格は\540（税込）です。

ビジュアル最高「いちごのチーズケーキ」

ホリデー気分が盛り上がる見た目のかわいいスイーツを食べたいなら、淡いピンクが目を引く「ストロベリーチーズケーキ」がおすすめです。ストロベリー風味のチーズケーキに合わせるのは、ほんのりピンクのストロベリーホイップと、果肉感がうれしいストロベリーソース。どこを食べてもいちごの味が楽しめそうな、いちごづくしスイーツです。ボトムのザクザク感など、食感にもこだわられていて満足度も高そう。\580（税込）で販売されています。

writer：Yuri.A