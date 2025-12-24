この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

LINE専門家が分析、LINE VOOMはなぜ定着しないのか？TikTokやYouTubeショートに敗北する「使いやすさ」の壁

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「LINE VOOM（ラインブーム）使っているのは?%」と題した動画を公開。動画では、LINEのショート動画機能「LINE VOOM」について、TikTokやYouTubeショートといった他のプラットフォームと比較し、自身が使っていない理由を率直に語っている。



動画冒頭、ひらい先生は視聴者にLINE VOOMの利用状況を問いかけた上で、自身は「見てないですね」と告白。その理由について、ショート動画は主にTikTokやYouTubeショート、Instagramのリールといった他の専門プラットフォームで視聴していると説明した。



ひらい先生は、これらのプラットフォームが優れている点として「動画を探しやすかったりとか、おすすめのものが結構表示されやすかったり」と、ユーザーにとっての利便性の高さを挙げる。コンテンツの発見しやすさやアルゴリズムの精度といった「使いやすさ」の面で、TikTokやYouTubeショートの方に軍配が上がると分析した。



結論として、ひらい先生は他プラットフォームの優れた利便性を背景に「LINEのVOOM自体はあんまり僕自身は使ってないっていう形になってます」と改めて断言。巨大コミュニケーションアプリであるLINEが提供する機能でありながら、なぜ専門家自身も利用に至らないのか。ショート動画市場におけるプラットフォームの“使いやすさ”の重要性を問いかける内容となっている。