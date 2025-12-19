¡Ú¾Ú¸À¡¦Ãª¶¶¹°»ê¡Û¼ÆÅÄ¾¡Íê¤¬ÌÀ¤«¤¹ÌÁÍ§¤È¤Î28Ç¯ ÆþÌç¥Æ¥¹¥È¡¢¤È¤ó¤«¤Ä»ö·ï¡¢¿·Æ®º²»°½Æ»Î...
¡ÚÃ»´üÏ¢ºÜ¡Û¾Ú¸À¡¦Ãª¶¶¹°»ê¡Á¼ÆÅÄ¾¡Íê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡1997Ç¯11·î¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢Ãª¶¶¹°»ê¤È¼ÆÅÄ¾¡Íê¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸»þÂå¤Ë¡¢Æ±¤¸¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤ï¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÈÆÃ¤Îµ÷Î¥´¶¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿µ²±¨¡¨¡¡£¼ÆÅÄ¾¡Íê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤È¤Ï¡©
Ãª¶¶¹°»ê¤ÈÆ±¤¸Æü¤ËÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿¼ÆÅÄ¾¡Íê¡¡»£±Æ¡¿¥¿¥¤¥³¥¦¥¯¥Ë¥è¥·
¨¡¨¡¡¡Ãª¶¶¹°»êÁª¼ê¤È¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë´ÖÊÁ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÆÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤À¤«¤é¡¢1997Ç¯¤Î11·î¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤«¤é¤Î¤Ä¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡28Ç¯Á°¡£¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¿·ÆüËÜ¤Î°ìÇ¯ÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤ÏÆ±¤¸Æü¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÆÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Î»þ¡¢Ãª¶¶¤¯¤ó¤ÏÂç³Ø£³Ç¯À¸¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È°ì½ï¤Ë¹ç³Ê¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¸½¾ì´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿Ä¹½£¡ÊÎÏ¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤éÍè¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢£±Ç¯¸å¤ËÆþÌç¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡¡¤À¤«¤éÃª¶¶Áª¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬ºÐ¾å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃª¶¶¤¯¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¼ÆÅÄ¡¡¼«Ê¬¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£µÕ¤ËÃª¶¶¤¯¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î£³ºÐ¾å¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯Æþ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÀèÇÚ¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ò¤½¤¦¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡ÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Î»þ¡¢²¿¤«Íí¤ß¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÆÅÄ¡¡¥Æ¥¹¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁê¼ê¤¬Ãª¶¶¤¯¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤Î»þ¤¹¤Ç¤Ë¡¢Ãª¶¶¤¯¤ó¤Ò¤È¤ê¤À¤±¶ÚÆù¥â¥ê¥â¥ê¤Ç¿ÈÂÎ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥«¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¹â¹»¤Î£³Ç¯´Ö¥¢¥Þ¥ì¥¹¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ØÀáµ»¤È¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤È¤«Âçµ»¤ò»È¤Ã¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÑ¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¿ËÞ¤Ê¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÚÎÀÀ¸³è¤¬°é¤ó¤ÀÃª¶¶¹°»ê¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡Û
¨¡¨¡¡¡Ãª¶¶Áª¼ê¤¤¤ï¤¯¡¢¼ã¼ê»þÂå¤ÏËÜÅö¤Ë¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¡£
¼ÆÅÄ¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡£¼ã¼ê»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö»þÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤Á¤ã¤ó¤³¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë"ÂÀ¡Ê¤Õ¤È¤ê¡Ë¤µ¤ó"¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢¤½¤ÎÂÀ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¡¢¤«¤Ä¡¢ÍÈ¤²¤¿¤ë¤«¤é¿©¤¨¡×¤Ã¤Æ¡¢Ç®¡¹¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤òÍÈ¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ãª¶¶¤¯¤ó¤â°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÂÀ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤É¤¦¤ä¡© ÈþÌ£¤¤¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢Ãª¶¶¤¯¤ó¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡ª ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤Î°á¤òÁ´ÉôÇí¤¬¤·¤ÆÆù¤À¤±¤ò¿©¤Ã¤Æ¤Æ¡£
¨¡¨¡¡¡¤¢¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤«¤é¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÆùÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÆÅÄ¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤¿ÂÀ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤ÏÆóÅÙ¤ÈÍÈ¤²¤¿¤é¤ó¡ª¡×¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤âÃª¶¶¤¯¤ó¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ÈÎÀ¤Ç¿¿ÊÉ¡ÊÅáµÁ¡Ë¤µ¤ó¤ÈÃª¶¶¤¯¤ó¤È¼«Ê¬¤Î£³¿Í¤¬Æ±¤¸Éô²°¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Îº¢¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÊÉ¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¿ÊÉ¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢Ãª¶¶¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Î¥í¥Ë¡¼¡¦¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤È¤«¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥¤¥§¡¼¥Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Ç¡£
¨¡¨¡¡¡Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Áá¤ï¤«¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÆÅÄ¡¡»°¼Ô»°ÍÍ¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤ä¤¡¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ó¤«²û¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê......¡£
¨¡¨¡¡¡Ãª¶¶Áª¼ê¤È¤ÏÆ±Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¤è¤¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¤è¤Ãç´Ö¤È¤·¤ÆÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢£´Ç¯¸å¤Ë¤ÏÃæÍ¸¿¿ÊåÁª¼ê¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼ÆÅÄ¡¡ÃæÍ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃæÍ¸¤Ï¼«Ê¬¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤±¤É¸þ¤³¤¦¤ÏÂç³Ø¤Þ¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î£´Ç¯¸åÇÚ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃæÍ¸Áª¼ê¤Ï¡Ö¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤ËÃª¶¶Áª¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¼ÆÅÄ¡¡¤À¤±¤É¡¢ÃæÍ¸¤Ï¤ï¤ê¤ÈºÇ½é¤«¤é²ñ¼Ò¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼°·¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¿·Äï»Ò¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤¾¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê£³¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤ê¤ã¤â¤¦Ê£»¨¤Ê¤ó¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ú¿·Æ®º²»°½Æ»Î¤¬À¸¤ó¤ÀËà»¤¡Û
¨¡¨¡¡¡¤½¤ó¤ÊÊ£»¨¤Ê´Ø·¸À¤ò»ý¤Ä£³¿Í¤¬¡¢2004Ç¯¤Ë²ñ¼Ò¤Î°Õ¸þ¤Ç¡Ö¿·Æ®º²»°½Æ»Î¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÆÅÄ¡¡¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ì½ï¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈ¿È¯¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²ñ¼Ò¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯È¿¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÜ²»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢µ¶¤ê¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Î®¤ì¤Ë¤â±³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÉß¤«¤ì¤¿¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤òÁö¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤òÁö¤é¤Ê¤¤¤Ê......¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¨¡¨¡¡¡¤ª¸ß¤¤¤Î¼»ÅÊ¤âÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¡£
¼ÆÅÄ¡¡¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢À¸¤Î´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤È¤â¤ÈÃª¶¶¤¯¤ó¤È¤ÏÃç¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤À¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤³¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾×ÆÍ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¿·Äï»Ò¤¬Îý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¼¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÃª¶¶¤¯¤ó¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¡£°ìÊý¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¤¤¤¿¤Î¤«¡© Áá¤¯µ¢¤ì¡ª¡×¤È¡¢Æó³¬¤«¤é¤½¤¤¤Ä¤Î²ÙÊª¤ò³¬ÃÊ¤«¤éÊü¤êÅê¤²¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ÎÃª¶¶¤¯¤ó¤¬ÄÁ¤·¤¯¼«Ê¬¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡¡Ãª¶¶¹°»ê¤¬À¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£
¼ÆÅÄ¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÂ³¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿ôÊ¬¸å¡¢²ÙÊª¤òÊú¤¨¤¿¤½¤Î¿·Äï»Ò¤¬¤º¤Ã¤ÈÆ»¾ì¤ÎÁ°¤ÇÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤ÇÆó³¬¤ÎÁë¤«¤éÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤¤¤Ä¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¼«Ê¬¤Ç¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Çµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Í¤Ã¡¢Ãª¶¶¤¯¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤µ¤Ã¤¤Ï¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡£
¨¡¨¡¡¡Æ²¡¹¤ÈÆ»¾ì¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÆÅÄ¡¡¡Ö¤»¤á¤ÆÁö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤í¤è¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡¡Ãª¶¶Áª¼ê¤È¤Î¥×¥í¥ì¥¹´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼ÆÅÄ¡¡¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãª¶¶¤¯¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹Á´ÈÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Á´ÆüËÜ¤â¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥×¥í¥ì¥¹¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï¡Ö¿·ÆüËÜ¤À¤±¤¬¥×¥í¥ì¥¹¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ëÌî¤Î¹¤µ¤¬Ãª¶¶¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¶¹¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ê¤ã¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥×¥í¥ì¥¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï°ã¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊËà»¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼ÆÅÄ¾¡Íê¡Ê¤·¤Ð¤¿¡¦¤«¤Ä¤è¤ê¡Ë¡¿1979Ç¯11·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»°½Å¸©½Ð¿È¡£98Ç¯¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¡¢2005Ç¯¤ËÂàÃÄ¡£07Ç¯¤«¤éÁí¹ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£HERO'S¡¢DREAM¡¢DEEP¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¡£12Ç¯¡¢¿·ÆüËÜ¤ËÉüµ¢¡£17Ç¯¡¢¡ÖNEW JAPAN CUP¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤Î»ý¤ÄIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¡£»î¹ç¸å¤ËµÞÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ä¹´ü³èÆ°¤òµÙ»ß¡£18Ç¯¡¢¿·ÆüËÜLAÆ»¾ì¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£21Ç¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢23Ç¯¡¢AEW¤Ë°ÜÀÒ¡£25Ç¯¡¢¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥µ¥â¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¤é¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖThe Opps¡×¤ò·ëÀ®¡£