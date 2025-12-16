12月12日に、人気ボーイズグループ『BE:FIRST』のLEOとモデルの横田真悠の交際が報じられた。

横田が木曜レギュラーを務めている朝のバラエティー番組『ラヴィット！』（TBS系）には、LEOも頻繁にゲスト出演している。ただ、出会いのきっかけは同番組ではなく知人の紹介で、交際期間は1年以上に及ぶという。

LEOと横田のプレゼントが酷似

2024年には初の東京ドーム公演を成功させ、今年も『紅白歌合戦』への出場を控えるなど、今をときめく人気グループのメンバーによる初の熱愛スクープ。ファンは大荒れ……かと思いきや、意外にも祝福の声で溢れているようだ。

「結婚も視野に入れているとのことで、同年代の真剣な交際に“お似合い”という声が溢れています。LEOさんが、これまでにオーディション番組内や芸能活動を通じて見せてきた誠実な姿もあってか、ファンからも“幸せになってほしい”と思われているようですね。こうした恋愛経験が、アーティストとしての表現にいい影響を与えることも期待されているようです」（スポーツ紙記者）

また、『ラヴィット！』での共演が多いことから、共演者たちがふたりの関係を知っていたのかを気にする声もあがっている。

「もしかしたら、レギュラーメンバーは知っていたのかもしれません」（芸能リポーター、以下同）

どういうことか。

「横田さんと同じ木曜レギュラーのギャル曽根さんのインスタグラムに“匂わせ”のような写真があって……。ギャル曽根さんは、2023年11月に第3子を出産し、2024年1月に番組に復帰しました。その際、各メンバーから出産祝いのプレゼントをもらったことを明かしているのですが、LEOさんと横田さんのプレゼントが酷似しているのです」

ギャル曽根の2024年1月のインスタグラムを確認すると、LEOとの写真と横田との写真が続けて投稿されている。1枚目にプレゼントの入った紙袋を持ったギャル曽根と、その贈り主との2ショット写真があり、2枚目はプレゼントの中身の写真となっている。

「2人とも、薄いグレーの持ち手の白い紙袋のお店で購入していたようです。また、プレゼントの中身の包装も、内側がグレーの同じような箱に入っていました。断定はできませんが、もしかしたら同じ店で一緒に選んだのかもしれませんね」

約2年も前から“君に夢中”だったのかも!?