¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»ö·ï ²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿ ¿·¤¿¤Ë¸ø³«
¡¡¾¯½÷¤é¤Ø¤ÎÀÅªµÔÂÔ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÙ¹ë¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ÎÅ¡Âð¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÈòÇ¥¶ñ¡Ê¤Û¤«¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ²¼±¡¤Î´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤¬12Æü¡¢¿·¤¿¤Ë19Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½÷À¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Ê£¿ô¤Î½÷À¤Ë°Ï¤Þ¤ì¾Ð´é¤Ç»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÈòÇ¥¶ñ¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ÎÃË¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡£¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤â½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ã¯¤È¤Ç¤â¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¿¡£Èà¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï²¿É´¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤éÊÌ¤ËÂç¤·¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ë
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤Ê¤É¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë