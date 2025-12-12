½ý¡¦±ø¤ì¤Ë¶¯¤¤¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉÛÄ¥¤ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢½ý¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¤ËÉ±ø¡¦ËÉ½ý²Ã¹©À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£Î©ÂÎÆù¸ü¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÂÎ¤Ë±è¤¦ÇØ¤â¤¿¤ì¤Ç»ÑÀª¤ò»Ù¤¨¡¢¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÉÛÄ¥¤ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¡Ö150-SNC139BK(¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡×¡¢¡Ö150-SNC139GY(¥°¥ì¡¼)¡×¡¢¡Ö150-SNC139NV(¥Í¥¤¥Ó¡¼)¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¢£ËÉ±ø¡¦ËÉ½ý¥Á¥§¥¢
½ý¤ä±ø¤ì¤Ë¶¯¤¤À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢ËÉ±ø¡¦ËÉ½ý¥Á¥§¥¢¡£
Î©ÂÎÅª¤ÇÆù¸ü¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¡£ÂÎ¤Î·Á¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¾õ¤Ç¡¢»ÑÀª¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¹Å¤á¤ÇÃÆÎÏÀ¤Î¤¢¤ë¥¦¥ì¥¿¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÂÌÌ±ü¹Ô¤Ï41.5cm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥í¥Ã¥¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÉÛÄ¥¤ê¥ª¥Õ¥£¥¹¥Á¥§¥¢¡Ö150-SNC139BK(¥Ö¥é¥Ã¥¯)¡×
