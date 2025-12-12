【2026年にオススメしない中古戸建てワースト3】プロが教える！危険な家の「見抜き方」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
現在の中古戸建て市場は、条件の良い物件はすぐに売れてしまう一方で、条件が少し悪い物件は残ってしまうという「二極化」が進んでいます。
「売れ残っている物件には、必ず何らかの理由が潜んでいる」と、さくら事務所執行役員CROの田村啓さんは警告します。
今回は、2025年～2026年に中古戸建てを買う方が特に注意すべき「危険な物件ワースト3」と、プロが見抜くチェックポイントを解説してもらいました。
■ ワースト1：空き家・空室期間が長い物件
空き家期間が長い物件は、単に経年劣化が進むだけでなく、冬場に特有の大きなリスクを抱えています。
・誰も住んでないからこそ危険な「凍害」：誰も住んでいない家は、水道管の中に水が溜まったまま動かない状態になります。すると、冬場に水が凍って水道管が破裂（凍害）するリスクが高まります。温暖な地域でも山間部などでは起こり得ます。
田村さん：「私自身も昔、蛇口をひねったらかき氷みたいなものが出てきて、ゾッとした経験があります」
・見抜き方：ホームインスペクターは、家の水道を全て止めた状態で、道路側にある給水メーターの微小な回転がないかを確認し、水漏れの可能性をチェックします。
■ ワースト2：断熱性能が低い住宅
内見で「めちゃくちゃ寒い」と感じた家は、単なる寒さだけでなく、将来的なリスクを抱えています。
・資産価値が下がるリスク：2025年4月以降、建物の省エネ性能が初めて義務化されます。今後も基準は上がっていくため、今の最低基準を大きく下回る断熱性能の低い住宅は、将来、「古い基準の家」として資産価値が下がる可能性があります。
・健康と光熱費への影響：寒い家は、健康に悪影響を及ぼし、風邪を引きやすくなるなど体調を崩す原因になります。もちろん、暖房費として高額な光熱費がかかることになります。
【対策】
断熱性能が低いからといって「絶対にダメ」ではありませんが、リスクを理解した上で購入すべきです。窓、床下、天井の断熱改修は後から可能で、特に窓の断熱改修には補助金・助成金が充実しているので、ぜひ活用しましょう。
■ ワースト3：買い取り再販（リノベーション済み）物件
「リフォーム済み」「リノベーション済み」として売られている物件は、一見きれいですが、コストカットが原因で「お化粧だけ」で終わっているケースがあります。
・リフォームの裏側：買い取り再販は、仕入れ値と販売価格の差額で利益を出すビジネスモデルです。そのため、リフォームにかける費用が抑えられやすい構造になっています。
・危険なごまかし：コストカットのために、本来なら交換すべき箇所が放置されていることがあります。
事例：結露で傷んでボロボロになった窓枠を交換せず、上からペンキを塗ってごまかしているケース。パッと見は綺麗ですが、よく見ると「ボソボソして、ドライバーでつくと穴が開きそう」と例えるなら麩菓子みたいな状態になっていることがあります。
・保証の対象外：リノベーション業者による2年間の瑕疵保証は、構造や雨漏りなど、大きな不具合のみが対象です。「結露」や「結露による窓枠の痛み」は基本的に保証の対象外となってしまう点に注意が必要です。
【まとめ】売れ残り物件こそ、プロの目で慎重に！
現在の中古市場で売れ残っている物件には、今回解説したような「凍害リスク」「断熱性能の低さ」「リフォームの不備」といった、目に見えない・気づきにくい注意点が隠れている可能性が高いです。
中古物件を購入する際は、ホームインスペクション（住宅診断）を利用し、プロの専門的な知見でリスクを洗い出すことが、安心・安全な取引を進めるための最善策となります。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
個人向け不動産コンサルティング会社「株式会社さくら事務所」◆株式会社さくら事務所さくら事務所は「人と不動産のより幸せな関係を追求し、豊かで美しい社会を次世代に手渡すこと」を目的として、創業者・現会長の長嶋修が設立した、中立・公正な業界初の個人向け総合不動産コンサルティングサービス企業です。