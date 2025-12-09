紀ノ国屋の福袋2025が登場！人気商品ぎっしりの豪華お年玉袋は公式オンラインストアで先行販売はじまるよ《12月9日20時から》

毎年大人気の紀ノ国屋の福袋が、2025年も登場します。「ハッピーボックス」として、選りすぐりの食品や雑貨を詰め込んだ特別なセットがラインアップ。

公式オンラインストアでは、12月9日20時より先行販売がスタート。

店舗では、12月29日から12月31日までの期間限定で販売されます（なくなり次第終了）。

どれもこれも欲しすぎる...

●紀ノ国屋のお年玉袋ラインアップ

・お年玉袋（1）

ホワイトのお年玉バッグとブラックの保冷バッグに、オリーブオイルやスープ、スイーツなどをバランスよく詰め合わせたセット。

・お年玉バッグ ホワイト

・リンクリーランチ保冷バッグ ブラック

・スライドジッパーバッグ Ｓ・Ｍ

・濃厚コムタン

・牛すじユッケジャン

・贅沢な国産真鯛の出汁香る白だし

・ＥＸＶオリーブオイル ラウデミオ

・飲むチョコレート

・紅茶ワッフル

・きなこくるみ

・薩摩けんぴ あめんどろ芋蜜仕立て

・ＡＳＯＭＩＬＫ ヨーグルトキャンディ

・出汁しょうがたこせんべい

・つぶつぶおこげせん醤油味

各1点ずつ入っています。

価格は、オンラインストア 1万5600円／店舗 1万5000円です。

・お年玉袋（2）

サックスブルーのお年玉バッグとブラックラメの保冷バッグに、ウイスキーや高級食材を詰め込んだ贅沢なセットです。

値段は、オンラインストア 3万600円／店舗 3万円です。

・お年玉バッグ サックスブルー

・リンクリーランチ保冷バッグ ブラックラメ

・スライドジッパーバッグ Ｓ

・スライドジッパーバッグ Ｍ

・ブリュット・アンペリアル

・シングルモルトウイスキー山崎

・出汁しょうがたこせんべい

・こんぶとちりめん

・九州産有機大麦若葉青汁

・大粒ナッツミックス 徳用

・宇治抹茶入り煎茶ティーバッグ

・クーベルショコラ

・米沢牛入りサラミ

・ティラミスチョコレート アソートメント

・つぶつぶおこげせん醤油味

各1点ずつ入っています。

・お年玉袋（3）

ベージュのバッグに、ドン・ペリニョンや白州ウイスキー、オーガニック食品などを詰め込んだ最上級のセットです。

・お年玉バッグ ベージュ

・フラップショッピングバッグ ベージュ

・ドン・ペリニョン

・シングルモルトウイスキー 白州

・スープカレーマイルド

・スープカレー中辛

・しじみ汁

・オーガニックドリップコーヒー オリジナルブレンド

・出汁しょうがたこせんべい

・ぬれやき煎 ザラメ

・燻製コンビネーションナッツ（テトラパック）

・薩摩けんぴ あめんどろ芋蜜仕立て

・茶そば

各1点ずつ入っています。

値段は、オンラインストア 5万600円／店舗 5万円です。

お年玉バッグは、しっかりとした生地で大きさもあり、エコバッグとして利用するのにぴったり。

間口も広く、荷物の出し入れがしやすいのもポイント。日常使いしやすいカラー展開なのも魅力です。

シンプルな紀ノ国屋のロゴデザインが入っていて、どんな人でも使いやすいバッグです。

お年玉袋は、いずれも公式オンラインストアまたは、インターナショナル（青山店）、国立店、等々力店、吉祥寺店、鎌倉店のみで購入できます。

●オンラインストア限定セット

・ニューイヤーハッピーバッグ（ブラウン）

ブラウンを基調としたカラーエコバッグや、レ・トワール・デュ・ソレイユとのコラボトート、保冷バッグなど、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムを詰め合わせたセットです。

・スライドジッパーバッグ（5個セット）

・4ポケットトートS（ブラウン）

・カラーエコスペシャル（ブラウン×ピンク）

・まとまる保冷バッグ（クルミ）

各1点ずつ入っています。

値段は1万3800円です。

・ニューイヤーハッピーBOX（ピンク）

ローズピンクのスペシャルエコロジーバッグや、マカロンカラーの保冷バッグ、ワイントートなど、かわいらしさと実用性を兼ね備えたセット。

チョコレートやドライフルーツ、紅茶ワッフルなどのおやつも入っており、見た目も中身も華やかです。

・スペシャルエコロジーバッグ（ローズピンク）

・まとまる保冷バッグ（マカロン）

・ワイントートバッグ（ヨコ型・グリーン）

・セミドライ アップルシナモン

・紅茶ワッフル

・ウエバーチョコレート

各1点ずつ入っています。

値段は1万600円です。

●店舗限定セット

・ニューイヤーハッピーバッグ

限定コーデュロイバッグに、ラー油えびせん、豆乳ドーナツ、ショコラパイを詰め合わせた、手軽に楽しめる福袋です。

・限定コーデュロイバッグ

・ラー油えびせん

・豆乳ドーナツ

・ショコラパイ

各1点ずつ入っています。

バッグは約縦30cm×横30cm×マチ10cmのサイズで、普段使いにも便利。

販売は紀ノ国屋の一部店舗限定で、各店舗の初売りより販売開始。なお、大丸梅田店では取り扱いがありません。数量限定のため、早めの購入がおすすめです。

値段は1980円です。

※価格はすべて税込みです。

