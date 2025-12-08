¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡×¼¯Åç¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤¬·î´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¡ª Áª¹Í°Ñ°÷¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÀä»¿
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï12·î£¸Æü¡¢11¡¦12·îÅÙ¤Î·î´ÖMVP¤Ê¤É³Æ¾Þ¤òÈ¯É½¡£J£±¤Î·î´ÖMVP¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¼¯Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë30ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤Ï¡¢11·î¤È12·î¤Î£³»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤ËÀèÈ¯¤·¡¢·×£³ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬¤«¤«¤ëºÇ½ªÀá¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¡Ê£²¡Ý£±¡Ë¤Ç¤Ï£²¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Áª¹Í°Ñ°÷¤ÎGAKU-MCÆÃÇ¤°Ñ°÷¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºÇ½ªÀá¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤Îº²¤Î£²ÅÀ¡£¿´¤¬¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸¶ç¤Ê¤¤MVP¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»ÅçºÌ»á¤Ï¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê·èÄêÎÏ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡ª ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¹â¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢11¡¦12·îÅÙ¤Î³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£·î´ÖMVP
J£±¡¿¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë£´²óÌÜ
J£²¡¿ÅÚµïÀ»¿¿¡Ê¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë£²²óÌÜ
J£³¡¿À¾Â¼¶³»Ë¡Ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ë½é¼õ¾Þ
¢£·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë
J£±¡¿ºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë½é¼õ¾Þ
J£²¡¿µµÅÄÊâÌ´¡Ê¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡Ë½é¼õ¾Þ
J£³¡¿Á°ÅÄÂÙÎÉ¡ÊSCÁêÌÏ¸¶¡Ë½é¼õ¾Þ
¢£·î´ÖÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ
J£±¡¿µ´ÌÚ¡¡Ã£¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë£¹²óÌÜ
J£²¡¿°ÂÃ£¡¡Î¼¡Ê¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡Ë½é¼õ¾Þ
J£³¡¿²ÅÄ¡¡Í¥¡Ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ë½é¼õ¾Þ
¢£·î´Ö¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ
J£±¡¿ÆîÌîÍÚ³¤¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë½é¼õ¾Þ
J£²¡¿»³ËÜºùÂç¡Ê¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¡Ë£²²óÌÜ
J£³¡¿¾®ÃÝÃÎ²¸¡Ê¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ë½é¼õ¾Þ
¢£·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ
J£±¡¿ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë£´²óÌÜ
J£²¡¿¸åÆ£²íÌÀ¡ÊV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë½é¼õ¾Þ
J£³¡¿²¬ËÜµýÌé¡Ê¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¡Ë½é¼õ¾Þ
