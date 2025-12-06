超笑顔の上戸さんがオープンカーでサプライズ登場

12月5日（金）、ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア２』の日本公開を記念して、東京ディズニーランド®のスペシャルグリーティングに上戸彩さんがサプライズ出演しました！

上戸さんは前作『ズートピア』（2016）に引き続き、主人公ジュディの日本語版声優を担当。オープンカーに乗った、上戸さんとジュディとニックは、ズートピア２の挿入歌「Zoo」が流れる中で登場。

あふれる笑顔で手を振る3人の姿は、これぞまさしく「尊い」姿そのもの。

人生の一部分をウサギとして生きる筆者の心に、その笑顔が刺さりまくりました。

そして「上戸さんと目が合った！」と思えたことにより、確実に寿命が延びたという実感がありました。

スペシャルグリーティングを終え、上戸さんは「たくさんのゲストの笑顔を見て、こんな体験ができたことが嬉しかったです。とても幸せな気持ちになりました。」とコメントされたそうです。尊い。

この記事を読んでくださってる方も、写真や動画でその尊さを実感してください。

イクスピアリの中もズートピア２だらけ！

また、ズートピア２の日本公開に伴い、舞浜駅前の商業施設イクスピアリ館内でも、ズートピア２の世界に入り込んだかのような特別な装飾が各所に施されました。

2Fツリー周辺はもちろんなのですが、筆者のイチ押しは、同じく2Fの立体オブジェ。いい奥行き感なので記念撮影するとかなり絵になります。1Fに通じる通路に連続した13枚のポスターも圧巻なので、ぜひぜひ探してみてください！

そうそう！シネマイクスピアリの入口もかなりの変貌を遂げています。なんだかんだで、1Fから4Fまで館内各所に装飾やフォトロケーションがありますので、パークと併せてお楽しみいただけるはず。

フードもいいですよ

ズートピアデザインのフードとして、今回はチョコドーナツとキャラメルポップコーンを試食。

目に新しいカートゥーンっぽいデザインのパッケージも見逃せません。

「こういうのが食べたかったんだよ！」

ジュディの耳をあしらったキャップと併せて、ぜひお楽しみあれ。（ニック耳のキャップもありますよ）

（写真撮影：周二郎）

『ズートピア２』ストーリー：

ズートピア、それは肉食動物も草食動物も、大きな動物も小さな動物も、あらゆるタイプの動物たちが平和に暮らす超ハイテクな文明社会、そして「誰でも夢を叶えられる」という理想の楽園。その街で暮らす、前向きで夢を信じるズートピア初のウサギの警官・ジュディと、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニックは、何もかも正反対だけど特別な絆で結ばれていた。ある日、突如現れたヘビのゲイリーをきっかけに、ふたりは再びバディを組んで捜査を行い、ズートピアの過去に秘められた巨大な謎に挑むことに。その先には、ジュディとニックの絆が試される、ズートピア最大の危機が待ち受けていた…。

