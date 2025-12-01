¿åËóÉÂ´µ¼Ô¤È¤ÎÌÌ²ñ±ä´ü¡¡ÍèÆü¥Ç¥Ã¥×¤µ¤ó¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ
¡¡ÍèÆüÃæ¤ÎÊÆÇÐÍ¥¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤µ¤ó¤È¡¢ÂÛ»ùÀ¿åËóÉÂ´µ¼Ô¤ÎºäËÜ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤È¤ÎÌÌ²ñ¤¬1Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢2Æü¤ËºÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ã¥×¤µ¤óÂ¦¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤À¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ç¥Ã¥×¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖMINAMATA¡¡¥ß¥Ê¥Þ¥¿¡×¤Ç¡¢¿åËóÉÂ¤ÎÈï³²¤òÅÁ¤¨¤¿¼Ì¿¿²È¤Î¸Î¥æ¡¼¥¸¥ó¡¦¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤¿¡£¥æ¡¼¥¸¥ó¤µ¤ó¤Î¸µºÊ¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦Èþ½ï»Ò¡¦¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤¬¥Ç¥Ã¥×¤µ¤óÂ¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÌÌ²ñ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ã¥×¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¿·ºî±Ç²è¤ÎÀè¹Ô¾å±Ç¤Ê¤É¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿¡£