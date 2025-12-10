ジョニー・デップ （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

ジョニー・デップが着けていたのは…1個300円「コーン約指輪」に騒然

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ジョニー・デップが「東京コミコン2025」で着用した指輪が話題となっている
  • カプセルトイブランドの「ブライトリンク」が公式Xで、自社の商品だと説明
  • 1回300円の全5種のカプセルトイで、同社も「光栄」と喜びを伝えている
