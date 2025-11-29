YouTuberグループのエスポワール・トライブが2025年11月25日、公式YouTubeチャンネルに、約120万円分するメジャーリーグのトレーディングカードボックスを開封する動画を公開した。

（関連：【画像あり】人気YouTuber、1箱60万円のトレカで“神引き”）

今回の動画は、米国のトレーディングカードメーカーTopps社が発売するメジャーリーグのトレーディングカードボックス「2025 Topps Diamond Icons」2箱分を開封するという内容だ。価格は一箱なんと58万800円。各ボックスには人気選手やレジェンド選手のカードのみが封入されており、すべてが25以下のシリアルナンバーが振られている。つまり、レアカードだけが当たるボックスというわけだ。封入枚数は1箱あたり11枚。内訳はベースカード（ノーマルカード）×1、選手が試合で使用したユニフォームの布片などが埋め込まれたレリックカード×1、直筆サイン入りカード×9枚となる。

狙うは、世界に1枚しかない、ダイヤが埋め込まれた大谷翔平直筆のサイン入りカード。早速、傍らでメンバーのひろと島袋が固唾を飲んで見守る中、リーダーのけーすけは「さすがに60万のボックスは緊張するな」と封を切り、箱の中に入っていたケースを「震えるわ…テ」と震える手で開けていった。

箱に入ったカードを一枚一枚捲っていくと、ニューヨーク・ヤンキースのレジェンド、デレク・ジーターのレリックカード、23年ナ・リーグMVPのロナルド・アクーニャjr.や、25年シーズンにナ・リーグHR王・打点王の2冠に輝いたカイル・シュワーバーの直筆サイン入りカードなどを次々とGetしたが、肝心の大谷カードは引き当てることができない。

「やっぱ大谷さんって難しいのかなぁ？」とけーすけ。気を取り直して2箱目を開封し、カードを確認していくと、その中にはレッドソックス・吉田正尚の一点ものの直筆サイン入りカードがあった。一同が色めき立つ中、さらなる幸運が舞い込む。なんと、ドジャース所属で25年ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸の直筆サイン入りカードを引き当てたのだ。その瞬間、けーすけは「由伸ー！」と絶叫。ほかの2人は大声を上げて希少なカードに唾を飛ばさないようにするためか、口に手を当てて驚きを表現していた。

このように、大谷のカードは獲得ならずとも“神引き”を連発した本動画に対し、コメント欄には「普通に神引きすぎる」「全部のカードが激アツ」「男のロマンって感じの企画で大好き」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）