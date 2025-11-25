¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï»ä¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥á¥¤¥¯¤âÅúÊÛ¤âÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤â¡ÄÆàÎÉÁª½Ð¡¦º´Æ£·¼´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡Ê46¡Ë¤ËÈ½ÌÀ¤·¤¿¡ÈÉÔÀµÃÄÂÎ¤«¤é¤Î´í¤¦¤¤¥«¥Í¡É
¡¡ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»²±¡µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤ò¡È½Ð¶Ø¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´Æ£·¼´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡Ê46¡Ë¡£Èà¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö»ä¤¬¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤¿¡×ºòÇ¯¤Èº£Ç¯¤Ç¤ÏÈýÌÓ¤ä¸ý¹È¤ÎÉÁ¤Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¡Ä¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î¡ÈÊÑ²½Á°¡É¤È¡ÈÊÑ²½¸å¡É¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë
º´Æ£·¼´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö°Ù¤»¤ÐÀ®¤ë¡×¤À¤¬¡Ä¡Ä¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡Ö»ä¤Î¤»¤¤¤Ç°ÂÇÜÀèÀ¸¤ÎÌ¿¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡2016Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ÇÆàÎÉÁªµó¶è¤«¤é½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°ÂÇÜÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤¿º´Æ£»á¡£2´üÌÜ¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤¬¡¢22Ç¯¤Î»²±¡Áª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö7·î8Æü¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±éÀâÃæ¤Ë¶§ÃÆ¤ËÚÍ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÆü¤Î»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤Ë¤â¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¡¢¡Ø»ä¤Î¤»¤¤¤Ç°ÂÇÜÀèÀ¸¤ÎÌ¿¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡½Æ·â¤Î1Ç¯È¾¸å¡¢±ÊÅÄÄ®¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Î¢¶â»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£´ßÅÄÊ¸ÍºÀ¯¸¢¤ÇºâÌ³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿º´Æ£»á¤â¡¢À¯Ì³´±¤ò¼Ç¤¡£ºÇ½ªÅª¤ËÉÔµºÜ³Û¤Ï¡¢306Ëü±ß¤Ë¤â¾å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¶äºÂ¤Î¥ï¥¤¥óÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù½Ð¤¬ÄÉµ¤µ¤ì¡¢Î¢¶â¤ò¥ï¥¤¥ó¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢X¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼èºàÂÐ±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µÄ°÷¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡º£²ó¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¤½¤ó¤Êº´Æ£»á¤òÍ×¿¦¤Î´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¹â»Ô»á¤ÏÎ¢¶âµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÁªµó¤Ç¸·¤·¤¤¿³È½¤ò¼õ¤±¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º´Æ£»á¤ÏÈó²þÁª¤ÇÁªµó¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌîÅÞ¤ÏÌÔÈ¿È¯¤·¡¢¹ñ²ñ¾¤½¸¤«¤é3½µ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤â½Ð¶Ø¤¬Â³¤¯°Û¾ï»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¬¹â»Ô»á¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«Éé
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹â»Ô»á¤Ïº´Æ£»á¤Îµ¯ÍÑ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÆ±¤¸ÆàÎÉ¸©¤¬ÃÏÈ×¤Ç¡¢ÁíÌ³Áê·Ð¸³¼Ô¤Î¹â»Ô»á¤Ï¸µÁíÌ³´±Î½¤Îº´Æ£»á¤ÎÀ¯ºöÇ½ÎÏ¤äÄ´À°Ç½ÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£°ÂÇÜ»á¤Î°ÖÎîÈê¤ò¹â»Ô»á¤Î°Õ¸þ¤Ç¸«À²¤é¤·¤ÎÎÉ¤¤¹âÂæ¤Ë·×²è¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ø¸½¾ì¤«¤é±ó¤¹¤®¤ë¡Ù¤ÈÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤Î¿ÔÎÏ¤Ç·úÎ©¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼ª¤ÎÄË¤¤¤³¤È¤â»ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¤âÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Åö¤Îº´Æ£»á¤â¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤³¤¦±Ì¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÎÀ¯ºö¤äÁÛÄêÌäÅú¤Ï»ä¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ì÷¹ñ¤Ø¤Î»²ÇÒ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤Î¤â»ä¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤¢¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤ì¤â»ä¤¬ÊÑ¤¨¤µ¤»¤¿¡×
¡¡´±Å¡´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Öº´Æ£»á¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¬¹â»Ô»á¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£°ÂÇÜ»á¤Î»à¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¿ë¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿½ÅÍ×¥Ý¥¹¥È¤À¤±¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤â¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢Èà¤ò½ä¤ë¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤ÏÎ¢¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÉÔÀµ¼õµë´ë¶È¤«¤é¤Î¡È´í¤Ê¤¤¸¥¶â¡É¤¬¡Ä
¡¡º´Æ£»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞÆàÎÉ¸©»²µÄ±¡Áªµó¶èÂè2»ÙÉô¡×¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¡£22Ç¯ÅÙ¤Î´óÉíÍó¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î°åÎÅË¡¿ÍÍ½Ó²ñ¤«¤é¡¢10Ëü±ß¤Î¸¥¶â¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÍ½Ó²ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤¤¤Þ¤à¤éÉÂ±¡¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤ÎÊä½õ¶â¤òµõµ¶¿½ÀÁ¤·¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢10·îËö¤ËÌ¾¸Å²°ÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö°¦ÃÎ¸©¤ÏÍ½Ó²ñ¤¬20Ç¯¡Á23Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ·×Ìó4²¯5000Ëü±ß¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§Äê¡£´ØÏ¢Êä½õ¶â¤ÎÁí³ÛÌó17²¯6000Ëü±ß¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤¿¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÔÀµ¼õµë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¸¥¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Í½Ó²ñÍý»öÄ¹¤Ç¸µ½°±¡µÄ°÷¤Îº£Â¼ÍÎ»Ë»á¤Ï¡¢º´Æ£»á¤ÈÆ±¤¸¤¯µì°ÂÇÜÇÉ½êÂ°¡£220Ëü±ß¤ÎÉÔµºÜ¤òÇ§¤á¤¿Î¢¶âµÄ°÷¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÊÌ¤ÎÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÉÔÀµ¼õµë´ë¶È¤«¤é¤Î¸¥¶â¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢´ßÅÄ¸µ¼óÁê¤¬¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö½õÀ®¶â¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤¿´ë¶È¤«¤é·×12Ëü±ß¤Î´óÉí¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¡ØÆ»µÁÅª´ÑÅÀ¤«¤é¡ÙÊÖ¶â¤·¤¿¡×
¡¡º´Æ£»öÌ³½ê¤Ë¹â»Ô»á¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ä¸¥¶â¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ11·î10Æü¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢³µ¤Í¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¡£
¡ÖÁíÍý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸ÄÊÌ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿¤¤¡£¡ÊÍ½Ó²ñ¤«¤é¤Î´óÉí¤Ï¡ËÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ËÂ§¤Ã¤¿´óÉí¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤ÇÅ¬Ë¡¤Ë¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ»µÁÅª´ÑÅÀ¤«¤éÊÖ¶â¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤¤¤ÄÊÖ¶â¤·¤¿¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö11·î11Æü¡×¤È¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼ÁÌä¤ÎÍâÆü¤À¤È¤¤¤¦¡£¡È´í¤Ê¤¤¸¥¶â¡É¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤ä¤äÉÔ°Â¤¢¤ê¡©
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯11·î20Æü¹æ¡Ë