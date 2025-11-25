¹â»Ô´±Å¡¤òµí¼ª¤ë¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¼óÁêÈë½ñ´±¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ä°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬°ä¤·¤¿¡Ö²ûÅá¡×¤¬±ÊÅÄÄ®¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿
¤¢¤Î¡Ö´±Å¡´±Î½¡×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿
¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯Áí³Û21Ãû±ßÄ¶¤Î·ÐºÑÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¹ñ²È¼çÆ³¤ÎÀïÎ¬Åê»ñ¤Ç·ÐºÑ¤Î¹âÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤ë¡ÖÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬²ñµÄ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¡×¤ÎÍÍ»Ò¤À¡£
ºâÌ³¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤á²â¤¬´Ø¤Î¼çÍ×´±Ä£¤¬ÂÐ±þ¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯Ãæ¡¢ÆÈ¤ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤À¤±¤Ï¡¢¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î²ûÅá¤Ç¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¼óÁêÈë½ñ´±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿º£°æ¾°ºÈ»á¡Ê1982Ç¯¡¦µìÄÌ¾¦»º¶È¾Ê¡Ë¤¬¡¢Æâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤È¤·¤Æ·ÐºÑºâÀ¯¤«¤é³°¸ò¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¹â»Ô»á¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Ìò¤Ë½¢Ç¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼óÀÊ¼óÁêÈë½ñ´±¤Ë¤ÏÁ°·Ð»º¼¡´±¤ÎÈÓÅÄÍ´Æó»á¡Ê1988Ç¯Æ±¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹â»Ô´±Å¡¤òµí¼ª¤ëÂÎÀ©¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡¢¤µ¤Ê¤¬¤é°ÂÇÜÀ¯¸¢»þÂå¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö·Ð»º¾ÊÆâ³Õ2.0¡×¤ÎÍÍÁê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ö¡ØÆó·¯¤Ë¤Þ¤ß¤¨¤º¡Ù¤¬ÙÝ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ØÆó·¯¤Ë¤Þ¤ß¤¨¤º¡Ù¤¬²â¤¬´Ø¤ÎÙÝ¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ô¥«¥¤¥Á¤Î¸åÇÚ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¿ôÆü¸å¡¢¼óÀÊ¼óÁêÈë½ñ´±¤Ø¤ÎºÆÅÐÈÄ¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿º£°æ»á¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¡¢ÈÓÅÄ»á¤Îµ¯ÍÑ¤òÁ¦¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼«Ì±ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹»þÂå¤ÎÀ¯ºöÄó¸À¤Å¤¯¤ê¤«¤é¡¢Æâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Âç¿Ã¤È¤·¤Æ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÎÎ©°Æ¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÅÞÁíºÛÁª¤Î¸øÌó¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æº£°æ»á¤òÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¹â»Ô»á¡£º£°æ»á¤âÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤È¤·¤ÆÀ¯¸¢±¿±Ä¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í»ö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢ÈÓÅÄ»á¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¡×¡Ê¾ÊÆâÉ¾¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë³°ÌÌ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢º£°æ»á¤âÉ¾²Á¤¹¤ë»Å»ö»Õ¤À¡£
·ÐºÑ»º¶ÈÀ¯ºö¶ÉÄ¹·ó¼óÀÊ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦´Ä¶¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÀ¯ºöÅý³çÄ´À°´±¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¤«¤é¼¡´±¤ò2Ç¯Ì³¤á¤¿¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¡¢Ã¦ÃºÁÇµ»½Ñ³«È¯¤Ë20Ãû±ß¤â¤ÎÊä½õ¶âÅêÆþ¤òºâÌ³¾Ê¤ËÇ§¤á¤µ¤»¤ëGX¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë´ØÏ¢¿ä¿ÊË¡¤ÎÀ®Î©¤ò¼çÆ³¡£»ýÏÀ¤Î¸¶»ÒÎÏ¿ä¿Ê¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¸¶È¯¤Î±¿Å¾´ü´Ö¤Î60Ç¯Ä¶¤Ø¤Î±äÄ¹¤Ë¤âÆ»¶Ú¤òÉÕ¤±¤¿¡£
ÆÃÉ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤Ç°ì»þ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ë³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤«¤µ¤¨´í¤Ö¤Þ¤ì¤¿¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òºÇ½ªÅª¤ËÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤¿¹äÏÓ¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ËüÇî¡ÖµÕÅ¾À®¸ù¡×¤ÎÎ©Ìò¼Ô
³«Ëë¤Þ¤Ç¤¢¤È2Ç¯¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ¶Ì¤Î³¤³°¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î·úÀß¤¬°ì¸þ¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿2023Ç¯²Æ¡£¼¡´±¤Ë½¢¤¤¤¿ÈÓÅÄ»á¤Ï¡¢·Ð»º¾ÊËÜ´Û11³¬¤Î¼¡´±¼¼¤Ë¶ÉÄ¹µé°Ê¾å¤Î´´Éô¤ò¶ÛµÞ¾·½¸¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö¾Ê¤òµó¤²¤ÆËüÇî½àÈ÷¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á°¼¡´±¤ÎÂ¿ÅÄÌÀ¹°»á¡Ê1986Ç¯¡¦µìÄÌ»º¾Ê¡Ë¤ä¥¨¡¼¥¹µé¤Î¸½Ìò´±Î½¤òºÇÁ°Àþ¤ÎÆüËÜÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅêÆþ¤·¡¢½ÐÅ¸³Æ¹ñ¤È¤ÎÄ´À°¤ËÅö¤¿¤é¤»¤¿¡£¡ÖÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¥È¥Ã¥×¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÎÀÐÌÓÇî¹Ô¡Ê1974Ç¯¡¦µìÄÌ»º¾Ê¡¢¸µ·Ð»º¿³µÄ´±¡Ë¤Ï°ì²ó¤ê°Ê¾å¤â¾å¤À¤¬¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï·Ð»º¾Ê¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡Ù¤È¸«¤ë¤ä¡¢ÂçÀèÇÚ¤Î´é¤òÄÙ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¾Ê±×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¸½¾ì¤Î¤Æ¤³Æþ¤ì¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê²â¤¬´Ø¤Î·ÐºÑ´±Ä£´´Éô¡Ë¡£
ÈÓÅÄ»á¼«¿È¤â¡¢Åö»þ¤Î¹ñÅÚ¸òÄÌ¼¡´±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê²ó¤·¡¢¥¼¥Í¥³¥ó³Æ¼Ò¥È¥Ã¥×¤ò¹ÔµÓ¡£³¤³°½ÐÅ¸¹ñ¤È¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó·úÀß¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤Î²ÃÂ®¤ä¡¢¹©´ü¤ÎÃ»½Ì¤òÃ²´ê¤¹¤ë¤Ê¤É´À¤ò¤«¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó·úÀß¤Ïº£Ç¯4·î¤Î³«Ëë¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£²ñ´üÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏSNS¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¯¹¬±¿¤â¤¢¤ê¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ëÌó2900Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¤Ç¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀÖ»úËüÇî¡×¤Î²óÈò¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ¾À¤µªÁ°¤ÎÌ´¤òºÆ¤Ó¡×¤È¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆËüÇî¤òÍ¶Ã×¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µð³Û¤ÎÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤ÆÂçºåÉÜÌ±¤Î·ìÀÇ¤ò·êËä¤á¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀ§¤¬Èó¤Ç¤âÈò¤±¤¿¤¤»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëµÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö¼þÊÕ¶Ú¤Ï¡ÖÈÓÅÄ·Ð»º¾Ê¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë¤Ï½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤·¤¤ê¤À¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÏ¢Î©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈÓÅÄ¼óÀÊ¼óÁêÈë½ñ´±¤Ë¤ÏÑ§¸ö¤À¤í¤¦¡£
°Ý¿·¤Î²ñ¤È·Ð»º¾Ê¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤ÎÀ¯ºö¸ºÀÇ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁÅÀÇÆÃÊÌÁ¼ÃÖ¡ÊÁÅÆÃ¡Ë¡×¤Î²þÇÑ¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ò°Û¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÈÓÅÄ»á¤¬¡ÖËüÇî¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¡Ê·Ð»º¾Ê´´Éô¡Ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð¡¢²¸µÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëµÈÂ¼¶¦Æ±ÂåÉ½¤ä¼óÁêÊäº´´±¤È¤·¤Æ´±Å¡Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë±óÆ£·É¡¦¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤é´´Éô¤ò²û½À¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
´î¤Ó¤ò±£¤»¤Ì·Ð»º¾Ê´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á
·Ð»º¾Ê¤«¤é¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Á°À½Â¤»º¶È¶É¿³µÄ´±¤Î¹á»³¹°Ê¸»á¡Ê1995Ç¯¡¦µìÄÌ»º¾Ê¡Ë¤¬»öÌ³¤Î¼óÁêÈë½ñ´±¤È¤·¤Æ´±Å¡Æþ¤ê¡£»ñ¸»ÀïÎ¬¤ä·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¡Ö¾Íè¤Î¼¡´±¸õÊä¡×¤È¤µ¤ì¤ë¥¨¡¼¥¹´±Î½¤Ç¡¢º£°æ¡¦ÈÓÅÄÎ¾»á¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¶ñÂÎºöºî¤ê¤òÃ´¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´±Ë¼À¯ºöÎ©°ÆÁí³ç¿³µÄ´±·ó¼óÀÊ¹ñºÝÇîÍ÷²ñÅý³çÄ´À°´±¤À¤Ã¤¿ÌÐÌÚÀµ»á¡Ê1992Ç¯¡¦µìÄÌ»º¾Ê¡Ë¤â¡¢¹â»Ô»á¤Î¡Ö¿´¤ÎÍ§¡×¤ÇºÇÂ¦¶á¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÈë½ñ´±¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤ÏËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²ÊÂ´¤Î¹©³Ø½¤»Î¤Çµ»´±¡£¹â»Ô»á¤¬·Ð»ºÉûÂç¿Ã»þÂå¡Ê2008¡Á09Ç¯¡Ë¤ËÈë½ñ´±¤òÌ³¤á¡¢¿®Íê¤¬¸ü¤¤¡£¼óÁêÈë½ñ´±¤Î¹á»³»á¤ÈÇ¯¼¡¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë°ÛÎã¤Î³Ê¹¥¤Ç´±Å¡Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤â¡¢¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤ª¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹â»Ô»á¤Î¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤È¤¤¤¦¤¬¡¢·Ð»º¾Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÂÇÜ¸µÀ¯¸¢»þÂå°Ê¾å¤Ë»þ¤ÎÀ¯¸¢¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹â¤á¤¿³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸Å»²¤Î¼¡´±OB¤Ï¡Ö¿ïÊ¬Â¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬´±Å¡Æþ¤ê¤·¤¿¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ê¤É¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¼óÁêÈë½ñ´±¤Î¿ÍÁª¤Ç¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ïº£°æ»á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£°æ»á¤ÎÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢¸åÊÔµ»ö¡Ú¹â»Ô´±Å¡¤Ë°ÂÇÜÀ¯¸¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¼óÁêÈë½ñ´±¡×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÄÁá¤¯¤â¡ÖºâÌ³¾ÊÄÙ¤·¡×¤ò»Å³Ý¤±¡¢ÁÀ¤¦¤Ï¡Ö·Ð»º¾ÊÆâ³Õ2.0¡×¡Û¤Ç¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÇºâÌ³¾Ê¤¬Âç¹²¤Æ¡¢¡ÖÆüÍË¤â½Ð¶Ð¡×¤·¤ÆÂÐºö¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ö¿Ê¼¡Ïº¼óÁê¡×¤ËÅÒ¤±¤¿¥Ä¥±¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤ëºÇ°¤ÎÅ¸³«
