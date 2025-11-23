¼«Å¾¼Ö¤ÇÃóÆÖÃÏ¤È40¥¥í±ýÉü¤«¡¡ÂáÊá¤Î¼«±Ò´±¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸·ÐÏ©¤Ç
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬Æþ¤ë¥Ó¥ë¤Ç½÷À¤¬»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Î¦¾å¼«±ÒÂâÄ«²âÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤Î2ÅùÎ¦ÁâÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤¬»ö·ïÅöÆü¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÃóÆÖÃÏ¤È¸½¾ì¥Ó¥ë¤ò¤Û¤ÜÆ±¤¸·ÐÏ©¤Ç·×Ìó40¥¥í±ýÉü¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²òÀÏ¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½÷À¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Î¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤ËÈ÷¤¨¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº1²Ý¤Ï½÷À¤ÎÍ½Äê¤òÇÄ°®¤·¡¢·×²èÅª¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÁÜºº1²Ý¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ï»ö·ïÅöÆü¤Î16Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¤ËÃóÆÖÃÏ¤ò½ÐÈ¯¡£8»þ¤´¤í¸½¾ì¼þÊÕ¤ËÃå¤¡¢10»þÈ¾¤´¤í¡¢¥Ó¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿½÷À¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ»É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤äºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¤òÄÌ¤êÀµ¸á²á¤®¤ËÃóÆÖÃÏ¤ËÌá¤Ã¤¿»Ñ¤¬¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÄ«¤«¤éÃë¤´¤í¤Þ¤Ç¿¦¾ì¤Ë¤¤¤¿¡£ÀÖºä¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂáÊáÁ°¤ÎÇ¤°ÕÄ°¼è¤Ë¡ÖÌó9Ç¯Á°¤ËSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£