【ローソン】盛りすぎ 第2週「大きなチョコシュー」「ソース焼そば」など6品を発売

ローソンは11月24日･25日、人気企画『盛りすぎチャレンジ』の第2週商品(計6種)を発売する。

『盛りすぎチャレンジ』は価格そのままで、具材や重量を約50%増量して販売する人気キャンペーン。11月18日から2週にわたって展開している。

●11月24日(月)発売商品

〈1〉Uchi Café盛りすぎ!ふわもち生シフォン(257円)

〈2〉Uchi Café盛りすぎ!大きなチョコシュー チョコクリーム&ホイップ(194円)

〈3〉盛りすぎ!ソース焼そば(538円)

●11月25日(火)発売商品

〈4〉盛りすぎ!カツカレー 中辛(697円)

〈5〉盛りすぎ!高菜明太おにぎり(192円)

〈6〉盛りすぎ!ツナたまごサンド(297円)

ローソン「盛りすぎチャレンジ」

◆Uchi Café盛りすぎ!ふわもち生シフォン

従来品「ふわもち生シフォン」と比較して、総重量を約50%増量した商品。ふわふわ･もっちり食感にこだわったシフォンケーキに、北海道産生クリーム入りのホイップクリームをのせている。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約168万食。税込257円。

従来品と「Uchi Café盛りすぎ!ふわもち生シフォン」

◆Uchi Café盛りすぎ!大きなチョコシュー チョコクリーム&ホイップ

従来品「大きなチョコシュー」と比較して、クリーム(チョコクリームとホイップクリーム)を約50%増量した商品。チョコクリームとホイップクリームが入った2層仕立てのシュークリーム。供給可能数量は約168万食。税込194円。

従来品と「Uchi Café盛りすぎ!大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」

◆盛りすぎ!ソース焼そば

従来品「大盛ソース焼そば」と比較して、麺重量を約50%増量した商品。コクのある甘めのソースで炒めた焼そば。ナチュラルローソンでは販売しない。供給可能数量は約68万食。税込538円。

従来品と「盛りすぎ!ソース焼そば」

◆盛りすぎ!カツ カレー 中辛

従来品「新宿中村屋監修 カツカレー(中辛)」と比較して、とんかつを約50%増量した商品。カレーは、スパイスの香りやまろやかな甘み、程よい酸味が特徴。厚切りのとんかつは三元豚ロースを使い、柔らかい食感に仕上げている。店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗(約9,600店)で販売する。税込697円。

従来品と「盛りすぎ!カツカレー(中辛)」

従来品「高菜明太おにぎり」と比較して、総重量を約50%増量した商品。ごま油で和えた高菜･辛子明太子が中具として入っている。供給可能数量は約196万食。税込192円。

従来品と「盛りすぎ!高菜明太おにぎり」

◆盛りすぎ!ツナたまごサンド

従来品「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約50%増量した商品。ふんわり食感の食パンで、たまごサラダとツナサラダを挟んでいる。供給可能数量は約147万食。税込297円。

従来品と「盛りすぎ!ツナたまごサンド」

ローソンの「盛りすぎチャレンジ」は2023年2月に初開催し、今回で6回目となった。2025年も物価の上昇が続いているため、お得感とインパクトのある同キャンペーンを追加開催を決定した。