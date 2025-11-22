◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 第２日（２１日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

プロ５年目で今季４勝の佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が初の年間女王に輝いた。第２日は６７で単独首位に立ち、年間ポイントランク２位の神谷そら（２２）＝郵船ロジスティクス＝が予選落ちしたため逆転の可能性が消滅。次週の今季最終戦を残して戴冠が決まり、涙ながらに喜んだ。昨季の竹田麗央（２２）＝ヤマエグループＨＤ＝に続く初優勝からの新女王誕生。師匠で男子ツアー９４勝の尾崎将司（７８）に最高の吉報を届けた。

「年間女王おめでとう」。佐久間は首位でホールアウト後、ギャラリーの声で知り「あっ…終わったんだな」と安どした。５月の２勝目でポイントランク１位に立ち、一時は約３００ポイント差に迫られながらも逃げ切り、年少６番目の２２歳３４５日で戴冠。「まさか自分が取れると思っていなかった年間女王を取れてうれしい。小さい頃からの夢がひとつかなった」と涙した。

ジャンボ門下生で初女王に輝いた。中３から師事し、プロ野球・巨人の長嶋茂雄さんに憧れる尾崎が「最初と最後の３ホールを大事に」と思いを込めた言葉「３・３・３」を教訓に４月の初Ｖから怒とうの４勝。「私のゴルフ人生を変えてくれたジャンボさんに報告に行きたい。（今大会で）５勝できましたと言えるように頑張る」と笑顔がはじけた。

昨季は２位が３回。岩井姉妹や桑木志帆ら０２年度生まれの同級生にツアー優勝で先を越され「置いて行かれてる気持ちになった」と嘆いた弱い自分はもういない。「人は人、私は私と思うようになった」。試合前は他選手より比較的長い１時間をかけてウォーミングアップし、グリーンの傾斜を測るための平衡感覚を修正。「年間女王を取れたのはパッティングのおかげ」と、昨年３２位だった平均パット数は６位（２８・８９５９）に上がった。

昨夏から藤山和也トレーナーに師事。体幹など鍛え、今季は全３５試合に出場と皆勤賞だ。「ダースベイダー」と呼ぶ特殊な器具を口にくわえ、呼吸しにくい状態で腹筋を鍛えるなど「一番の変化は腹圧。だいぶお腹は硬くなった」。独特のゆっくりしたテイクバックから速く切り返すスイングを可能にし、平均ストローク６９・９７は唯一の６０台。ライバルが「最強」と脱帽するショット精度が光る。

残り２試合。まずは首位で迎える週末に５勝目を狙う。海外挑戦は「今は考えていない」と言い、「毎年勝てる強い選手になりたい。メジャーも勝ちたい」。国内最強の称号を手にしても、佐久間の野望は尽きない。（星野 浩司）

◆佐久間 朱莉（さくま・しゅり）２００２年１２月１１日、埼玉・川越市生まれ。２２歳。父の影響で３歳からゴルフを始める。１９年の日本ジュニアで２位、翌年アマ日本代表入り。２１年に埼玉平成高を卒業し、同６月のプロテストにトップ合格。昨年は３度の２位を含むトップ１０入り１４回でメルセデス・ランク８位。今季はＫＫＴ杯バンテリンレディスで初優勝し、通算４勝。好きな歌手は平井大。好きな言葉は「笑う門には福来たる」。１５５センチ。家族は両親と兄。