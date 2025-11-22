「今大会のベストゲームだ！」「信じられない」94分に劇的勝ち越し弾！ ４強進出のU-17ブラジルに母国ファン熱狂「よくやった」【U-17W杯】
劇的な勝利だ。
カタールで開催されているU-17ワールドカップ。現地11月21日に準々決勝の４試合が行なわれ、ブラジルはモロッコと対戦。２−１で競り勝った。
グループステージではF組を首位通過したブラジルは、ラウンド32のパラグアイ戦、ラウンド16のフランス戦をいずれもPK戦の末に制するなど、今大会では勝負強さが際立っている。
４強進出を懸けたモロッコ戦でも底力を見せた。スコアは１−１のまま後半アディショナルタイムを迎える。このままPK戦かと思われた90＋４分、決勝点が生まれる。モロッコ守備陣の一瞬の隙を突いたデルが、この日２点目となるゴールを奪い、決着をつけた。
劇的すぎる結末に母国ファンも熱狂。SNS上では「素晴らしい勝利」「よくやった」「信じられない」「土壇場で劇的な一撃を決めた！」「おめでとう」「今大会のベストゲームだ！」「ワールドカップ優勝しよう！」など歓喜の声があがった。
ベスト４に駒を進めたブラジルは、準決勝でポルトガルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】劇的！ ラストワンプレーで決着！ ブラジルvs.モロッコのハイライト
