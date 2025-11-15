Image:Amazon.co.jp

ナビ代わりや動画観賞など、車の走行中にスマートフォンを使うことが多い方へ。超強力固定で設置場所・角度選びの自由度が高い車載スマホホルダーは欲しくありませんか？

10月30日に発売したUGREEN（ユーグリーン）の「MagSafe 車載スマホホルダー」が、まさに理想的アイテム。

執筆の11月10日時点では早速28%オフで、1,799円というお手頃価格になっています！

UGREEN スマホホルダー 車 magsafe 車載ホルダー 真空吸盤+N52H超強磁力 滑らかな面で0.1秒即吸着 車も家でも大活躍 跡なし スマホホルダー 片手操作 スマホスタンド 車 車載スマホホルダー 多角度自由調節 取付簡単 高耐久 iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズとipadmini Android 対応 折りたたみ式 magsafe スタンド タブレットホルダー

強力磁石を20個詰め込み！ 大事なスマホをしっかり固定

Image:Amazon.co.jp

走行中に買ったばかりのiPhone 17シリーズが落ちたら…楽しいドライブも終了になりかねません。そこでまず気になるのは、固定力＝安定感ですよね。

それについてはご安心を。「MagSafe 車載スマホホルダー」は、N52H磁石を20個搭載して3600GFの磁力を実現。主にN52などの磁石が搭載されている従来品と比べて、固定力が大幅アップしています！

スマホはもちろん iPad mini もしっかり固定してくれて、急ブレーキをかけたり悪路を走っている時でもズレ&落ちを防いでくれるんです。

水平方向360°×垂直方向180°〜210°回転！ 角度調整の自由度高め

Image:Amazon.co.jp

続いて「自由度の高さ」についてご紹介しましょう。 「ナビ画面が見えにくい」や「動画視聴時に角度調整が難しい」が募ると、車内の空気がストレス満載に…。

しかし本アイテムは、 水平方向に360°回転してドライバーの視線に合わせて最適な位置に調整できます。垂直方向にはアームを180°〜210°まで調整ができて、縦・横画面どちらの表示にも柔軟に対応。

多角度かつ信号待ちの間に素早く調整ができるので、ストレスをためずにすみますよ。

車内のあらゆる場所にビタッ！ 設置場所も自由度高め

Image:Amazon.co.jp

そもそもの設置方法や設置場所も自由度が高いんです。

ロータリー真空吸盤が搭載されており、車内の滑らかな平面なら 0.1 秒で瞬速吸着。ダッシュボードはもちろん、フロントガラス、車載スクリーン、スクリーンの背面などお好みの場所に設置できます。

また滑らかではない面でも同梱の吸着シートを使用すれば吸着可能。取り外した後は吸着痕が残らないのもストレスフリーで助かりますね。

さらにお手持ちのスマホがMagSafe非対応の機種でも、付属のメタルリングを貼れば利用可能。「MagSafe 車載スマホホルダー」は、使い始めるのに待ったなしの車載スマホホルダーです！

