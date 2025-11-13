日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンとして、11月19日から6週間限定で「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を250円引きの特別価格490円（税込み、通常価格740円〜）で販売。期間中は、2種類の新しい期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」も登場します。

【画像】「どっちもおいしそう！」 これが、新作のソースです！

「Mr.トクニナルド」が再登場

「ガーリックバターステーキソース」は、ソテーガーリックのうまみに、バターの甘さと香ばしい風味を合わせたソースです。ステーキソースにバターの風味を加えることで、“冬にぴったりなぜいたくな味わい”に仕上げられています。

「チーズフォンデュ風ソース」は、カマンベール、チェダー、パルメザンをブレンドしたチーズソースで、チキンブイヨンやオニオンパウダーのうまみが特徴です。

ソースは、定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」を含めた全4種類から好みの3つを選べます。追加のソースは、5ピースは2個目から、15ピースは4個目から単品購入できます（1個40円〜）。

また、今回のキャンペーンでは、人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボレーションした「チキンマックナゲット15ピース」のオリジナルのパッケージ（1種・数量限定）が登場。期間限定ソースパッケージのふたにもキャラクターがデザインされています。

同社は「どちらもチキンマックナゲットとの相性は抜群で、15ピースのナゲットを囲んで、“食べ比べ”しながらお楽しみいただくなど、家族やご友人と集まる冬休みのひとときにぴったりのソースです」とアピールしています。

チキンマックナゲットの特別価格は12月31日まで、2種の限定ソースは12月下旬（予定）まで。どちらも全国の店舗（一部店舗を除く）で実施、販売されます。期間限定ソースはなくなり次第終了です。

なお、今回のキャンペーンの新テレビCMには、俳優の堺雅人さんが冬仕様の赤いポンチョ姿の「Mr.トクニナルド」として再登場。11月19日から全国（一部地域を除く）で放映予定です。