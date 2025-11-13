11月4日（日本時間）にロサンゼルス市内でおこなわれた、ドジャースのワールドシリーズ優勝パレード。9度目の栄冠に輝き、球団初の2連覇を成し遂げたドジャースを祝福するために、推定22万5000人から25万人が集まり大盛況となった。

そんななか11日、ドジャースの球団公式カメラマンのジョン・スーフー氏が優勝パレードの様子を収めた複数の写真を繋ぎ合わせたリール動画をInstagramで公開した。楽しげな音楽に乗せてスライドショー形式で一枚ずつ写真が紹介されていくというものだが、そのなかに大谷翔平選手（31）と妻の真美子さん（28）が仲睦まじく肩を並べる写真があった。

これはバスの上で撮影されたもので、右から大谷、真美子さん、フレディ・フリーマン夫妻と並んでいるが、大谷は真美子さんのほうに体を近づけ、ぴったりと顔を寄せに行っている。

この写真がXで拡散されると注目を集めることとなり、

《翔平サン まみこすどんだけ好きなのよ》

《大谷くんがくっつき過ぎて真美子さん傾いてるwww大好き過ぎやろwww》

《真美子さんに惚れているオーラ全開》

といった声があがることに。

‘24年7月、「好きな女性アスリートは？」と質問された際、「My wife（私の妻）」と元バスケットボール選手である真美子さんの名を挙げた大谷。今年10月にも、Netflixで配信されているドラマ『リバーデイル』を2人で楽しんで観ていると明かしており、結婚から1年9カ月が経っても、真美子さんにぞっこんのようだ。

真美子さんの知人は本誌の取材に対し、大谷の愛妻家としての素顔をこう明かしている。

《翔平さんは休みができると、できる限りマナ（真美子さんの愛称）と娘さんと一緒に過ごすようにしているそうです。本当に愛妻家で、マナがキッチンで調理をしていると“この切り方かわいいね、食べやすくていいね”などと、野菜の切り方まで褒めてくれるみたいですよ。

また、翔平さんは家族一緒に外出するときだけでなく、自宅でも結婚指輪をつけてくれるのだとか。どんなに疲れていても、夫婦のコミュニケーションを大事にしてくれる彼の姿勢がマナにはとてもうれしいようです》（『女性自身』2025年11月11日・11月18日合併号）

大谷は、野球の腕も真美子さんへの愛も一級品のようだ。