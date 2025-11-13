この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネスインストラクターとして健康づくりに携わってきた69歳の男性が、YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」の動画に出演。年金額や定年後の働き方を語る中で、最近受けたばかりという胃がんの手術について赤裸々に明かした。



男性は現在69歳で、65歳から年金の受給を開始。以前はフィットネスインストラクターとして働いていたが、60歳で定年を迎え、現在は趣味の自転車を活かしてスポーツ用品店で週2日ほどのアルバイトをしているという。気になる年金額については、2ヶ月の手取りで「29万円」と告白。ひと月あたり約15万円弱で、アルバイト収入と合わせて生活していると語った。



健康には自信があったかと問われると、「自信があると言いたいとこなんですけど」と少し歯切れの悪い回答。実は今年5月の健康診断で胃がんが発覚し、7月に胃の3分の2を摘出する大手術を受けたばかりだという衝撃の事実を明かした。幸い早期がんで転移の心配はないとのことだが、術後は食事量が減り、1日の摂取カロリーを補うために食事を5回に分けるなど、生活に大きな変化があったと話す。それでも、体力維持のため入院中も毎日6000歩を歩くなど、健康のプロとしての意識の高さをうかがわせた。



単身で賃貸暮らしをしており、家賃は4万5000円。食事は自炊もするが、少量で作ると不経済になるため、パックのご飯を活用しているという現実的な一面も見せた。動画の最後では、「70歳になる時に富士山の頂上まで行きたい」と今後の目標を語った男性。大病を乗り越えながらも、自身の体と向き合い、前向きに日々を過ごす姿が印象的なインタビューとなっている。