¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶µÞÁý¡Ä³ØÇ¯¡¦³ØµéÊÄº¿¤Ê¤É2307»ÜÀß¤Ë¡¡Á°½µ¤è¤ê¡È´¶À÷¼Ô¡É2ÇÜÄ¶¡¡°å»Õ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥³¥í¥ÊÊÑ°Û³ô¤Ê¤É¤â¡×
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬¡¢Á°¤Î½µ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó2.4ÇÜ¤ËµÞÁý¡£Á´¹ñ¤Ç¡¢³ØµéÊÄº¿¤Ê¤É¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÂ»ùÊÝ°é¡×¤¢¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡Ö½õ¤«¤ë¡×
10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¿Ç»¡¼¼¤Ç¤Ï¡Ä¡£
ÂçÀî¤³¤É¤â¡õÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦ÂçÀîÍÎÆóÍý»öÄ¹¡§
¡Ê¤Î¤É¤Î±ü¤ò¿Ç¤Æ¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÖ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡Ö¥¿¥ß¥Õ¥ë¡×¤Ã¤Æ¤ªÌô¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
11·î¤Ë3ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢½µËö¤«¤éÈ¯Ç®¤·¤¿¤¿¤á¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¡£
Êì¿Æ¡§
¤µ¤Ã¤¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÍÛÀ¤Ç¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Ïµ¢¤ë¤È¤³¤í¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿Æ»Ò¤Ï¿Ç»¡¸å¤ËÂÎ½Å¤ò·×¤Ã¤¿¤ê´Ç¸î»Õ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤ê¡Ä¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÂ»ùÊÝ°é¡×¤òÊ»Àß¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤ÎÉÂµ¤¤Ç½¸ÃÄÊÝ°é¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢°ì»þÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
Êì¿Æ¡§
»ä¤â»Å»ö¤¬µÙ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤Î¤ÇÍÂ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡£¤¹¤´¤¯½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Ç»ä¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥×¥í¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ÇÊÝ°é¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿µÞÊÑ¤È¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤â¡Ä¡£
Éã¿Æ¡§
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ÏÇ®²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤±¤É²¿Æü¤«ÅÐ±à¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÊ¤â»ä¤â»Å»ö¤òÊ¿Æü¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤È½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤é¡ÖÉÂ»ùÊÝ°é¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
10Æü¤Ï¡¢ÍÂ¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â15¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï11¿Í¡£´¶À÷¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³ÖÎ¥¼¼¤ÇÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÀî¤³¤É¤â¡õÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦ÂçÀîÍÎÆóÍý»öÄ¹¡§
ÉÂµ¤¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÊú¤¨¤ë¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ª»Å»ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÇÀìÌç¿¦¤Î°å»Õ¤ÈÊÝ°é»Î¡¢´Ç¸î»Õ¤¬¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡£
°å»Õ¡Ö¤Û¤«¤Ë¤â¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
Ãæ³ØÀ¸¡§
1¥¯¥é¥¹20¿Í¤¯¤é¤¤¡Ê¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¡Ë¡£
Ãæ³ØÀ¸¡§
³ØµéÊÄº¿¤È¤«¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¡§
ÎÙ¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç³ØµéÊÄº¿¤Î¥¯¥é¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¼¡¼²¿¿Í¤¯¤é¤¤¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¡©
¾®³ØÀ¸¡§
20¿Í¤¯¤é¤¤¡£
Á´¹ñ¤ÇµÙ¹»¤ä³ØÇ¯¡¦³ØµéÊÄº¿¤È¤Ê¤ë³Ø¹»¤Ê¤É¤Ï¡¢2307»ÜÀß¤ÈµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·î2Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï14.9¿Í¡£Á°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄêÅÀ¤¢¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬10¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÎ®¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê6½µÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼2025Ç¯¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬Áá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¿·¶¶¡¦µÈÀîÍµ¾Ï °å»Õ¡§
º£Ç¯¤ÏË¬Æü³°¹ñ¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¥¹¥È¥ê¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤ÎÎ®¹Ô¤òÁá¤á¤¿ÍýÍ³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¤Æü¤Ë¤Ï¡¢1Æü¤Ë20¿Í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¼Ô¤¬Íè±¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Á¤é¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡£
º£¸å¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¿·¶¶¡¦µÈÀîÍµ¾Ï °å»Õ¡§
¤³¤ì¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶B·¿¤È¤«¡¢¥³¥í¥Ê¤ÎÊÑ°Û³ô¡¢¤¢¤È¤Ï¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢¥³¥í¥Ê¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢Çº¤Þ¤·¤¤¾ÉÎã¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂçÊÑ¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£
