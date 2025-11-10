トヨタ「“最新”5人乗りワゴン」に大注目！ 左“だけ”スライドドア×斬新「クラウン風」グリル採用！ “5ナンバーボディ”の「キング・オブ・タクシー JPN TAXI」最新モデルとは

最新の「キング・オブ・タクシー」が凄い

運転免許を持たない人でも、急いでいるときや終電を逃したときなどでタクシーに乗ることがあります。そんなタクシーに特化した「専用モデル」として販売されているのがトヨタ「JPN TAXI」です。

2025年6月にも一部改良を行ったモデルが登場していますが、一体どのようなクルマなのでしょうか。

トヨタ「JPN TAXI」

トヨタのタクシー特化モデル「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」は2017年10月に発売されました。

トヨタ「クラウンセダン」や日産「セドリック」に代表される、従来の5ナンバーコンパクト4ドアセダンのタクシーの考えを捨て、5ドアワゴンのボディに一新。

さらに高齢化やバリアフリーの追求、訪日外国人の増加など、近頃タクシーに求められるニーズを追い求め、どんな人でも乗りやすく、さらに日本的な“おもてなしの心”を持ち、環境にも優しいタクシーとしてデビューしました。

ベースとなったのは、トヨタのコンパクトミニバン「シエンタ」で、乗降に用いる左側リアドアのみ大開口の電動スライドドアを採用。低床でフラットなフロアにより、車椅子のまま乗車できる構造としています。

リアシートには乗客が持ちやすい大型グリップや乗客が携帯電話などを充電できるUSBポートの設置、シートヒーターやサーキュレーターの装備、照明付きシートベルトなど、乗客が快適かつ便利に過ごせる空間が特徴です。

ラゲッジルームはスーツケース平積み2個、ゴルフバッグは4個を収納できる401リッター（VDA法）を確保し、長期旅行者の大荷物にも対応。

デザインは従来の「クラウン」シリーズを思い起こす格子状のグリルをはじめ、日本特有の「深藍」をベースとした落ち着きのあるカラー、ドライバーが慣れ親しんだフェンダーミラーなど、流行に左右されない安心感と、ひと目でタクシーとわかるデザインを実現。

ボディサイズは全長4400mm×全幅1695mm×全高1750mm、ホイールベース2750mm。従来の小型タクシーと同様、5ナンバーサイズを維持しています。

パワートレインは「THS（トヨタ・ハイブリッド・システム） II」をベースに新開発した1.5リッターハイブリッドシステムで、燃料はコストの安いLPG（液化石油ガス）を採用。

最大出力74馬力・最大トルク111Nmを発揮し、燃費は16.5km／L（WLTCモード）をマークします。

タクシーならではの耐久性にも配慮し、堅牢なサスペンションや補修のし易い塗装、壊れても交換しやすいバンパーやライトレンズ、ベルトの不要な補機類などを採用しました。

安全装備では先進の予防安全パッケージ「トヨタ セーフティ センス」を全車標準装備。6エアバッグも備え、乗客の安全性にも配慮しています。

登場以後は、当初2020年に開催予定だった「東京2020オリンピック大会」に備え、東京都23区部の大手事業者を中心に大量導入され、セダン型を置き換えました。現在では地方でも導入が進み、タクシーの主力として活躍しています。

最新モデルは2025年6月2日に一部改良されたモデルで、現場の声を活かしてさらにアップデートが施されました。

改良モデルでは、LPGタンク容量を52リッターから58リッターに拡大。一充てんあたりの航続可能距離を延ばしています。またメーターデザインを変更し、視認性を向上。運転のしやすさに配慮されました。

装備では、上級モデル「匠」に装備される天井サーキュレーターの吹き出し口フィンを、乗客が調整できる可動式に変更。夏場の快適性能を高めています。

先進機能では、トヨタ セーフティ センスを機能向上し、夜間の歩行者や自転車、右折時の対向直進車や歩行者に対応したほか、緊急時操舵支援機能、低速時加速抑制機能などを採用しました。

同様に、車線逸脱警報には逸脱「抑制」の機能の追加、匠グレードにブラインドスポットモニターの設定、事故などが発生した際に自動通報サービスなどを行う「ヘルプネット」、車両トラブル時に案内を表示する「eケア」の標準装備化を図っています。

このほか、外部給電アタッチメントの新規メーカーオプション設定も行っています。

新JPN TAXI一部改良モデルの価格（消費税込）は345万5100円から368万600円です。

新時代の「キング・オブ・タクシー」として今や日常に溶け込んだJPN TAXIですが、こうした改良で一層運転手や乗客に支持されるモデルとなりました。