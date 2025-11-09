空気が乾燥する冬に活躍する加湿器は、内部に細菌やカビが繁殖すると、肺炎の原因になりかねない。

免疫が低下している高齢者は、特に注意が必要だ。水の交換や掃除を適切に行い、快適な冬を過ごしたい。（井上大輔）

インフルエンザウイルスの感染対策では、湿度５０〜６０％に保つことが効果的とされている。乾燥を防ぐには加湿器が便利だが、手入れや扱い方を誤ると、別の病気につながる恐れがある。

大分県の高齢者施設では約８年前、入所者ら８０〜９０代の男性３人が、レジオネラ症による肺炎を発症し、うち１人が死亡した。加湿器内に繁殖したレジオネラ菌が感染源とみられている。

レジオネラ菌以外にも、細菌やカビが肺や気管支でアレルギー反応を引き起こし、過敏性肺炎を発症する例もある。池袋大谷クリニック（東京）院長の大谷義夫さん（呼吸器内科）は、「加湿器を原因とする肺炎では、過敏性肺炎が多い。１１月頃から感染者が増え始める」と話す。

過敏性肺炎の症状は発熱やせきなどで、胸部レントゲンでも異常が見つかりにくく、風邪と診断されるケースが多い。大谷さんは「予防のため、加湿器内に菌が繁殖しないように、定期的に手入れしましょう」と呼びかける。

メンテナンス方法を加湿器メーカー「ダイニチ工業」（新潟）の工藤夏希さんに教えてもらった。

加湿器は加湿方式によって、スチーム（加熱）式、気化式、超音波式などにわけられる。スチーム式は、水をヒーターで加熱して蒸気を発生させる。気化式は、水を含ませたフィルターに風を当てて湿った空気を室内に放出。超音波式は、超音波の振動で水を霧状にする。

構造が違うため、手入れ方法などは異なるが、「水をためておくタンクや、フィルターをぬらすトレーの水は水道水を使うことが大切」という。浄水やミネラルウォーターは菌が繁殖しやすい。

また、水道水の塩素は半日ほどで効果が切れるため、水はつぎ足して使わず、毎日交換する。

古い水を捨てた後は、新しい水を少量入れ、タンクを軽く振って内部をすすぐ。さらに２週間に１回は柔らかいスポンジなどで洗う。水あかやぬめりは、菌繁殖のサインなので、見逃さないよう注意したい。「なかでも超音波式は、繁殖した菌がそのまま放出されるため、特に注意が必要です」と指摘する。

気化式は、月に１回は、フィルターを清掃する。取扱説明書に従い、洗面器などにぬるま湯をため、メーカー指定の洗剤を溶かして、フィルターをつける。その後、水道水でしっかりすすぐ。

高齢者の場合、加湿器のタンクが重くて持ち運びが大変ということもあるだろう。工藤さんは、「重いタンクの持ち運びは転倒のリスクもある。一度に入れる水の量を減らし、頻繁に交換するのも手です」と助言する。

タンクの注ぎ口は大きく、内部に凹凸が少ない方が、中を洗いやすい。菌が繁殖しやすい場所に抗菌加工が施されたものや、使い捨てのフィルターが使えるものもある。工藤さんは「加湿器を購入する際は、値段やサイズだけでなく、メンテナンスがしやすいか確認しましょう」と話している。