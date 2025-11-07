娘さんが幼稚園に行く準備をしていると、体で廊下を塞ぐ猫さんの姿が...。なかなか通らせてくれない猫さんと娘さんの攻防戦の様子が可愛いと話題になっています。

注目の投稿は記事執筆時点で3.2万回再生を突破し、「意図して通せんぼしてるwww」「こんなに緩くて可愛い門番初めて見た」「ずっと見ていられる。どちらもかわいい」といった声が寄せられています。

【動画：幼稚園へ行く準備をしていた娘さん→廊下を『体で塞ぐ猫』が登場して…】

廊下の真ん中にいたのは...

TikTokアカウント『あんもも』に投稿されたのは、白黒柄が素敵なハチワレ猫「もも」ちゃんと娘さんのやり取りの様子です。

ある朝、娘さんが幼稚園に行く準備をしていると、廊下の真ん中に寝転がるももちゃんの姿があったといいます。娘さんがももちゃんをよけて廊下を通ろうとすると...。

通せんぼするももちゃん

なんと、ももちゃんが娘さんを通せんぼしたのだとか。寝ていると見せかけて、娘さんが通ろうとすると体をグルンと翻して通り道を塞いだといいます。「幼稚園に行く前に、私と遊んでニャ」と訴えかけている模様。

娘さんがももちゃんの体の反対側を通ろうとすると、再びゴロンと体を返して通せんぼしたのだとか。まるで「私と遊ぶまで通さないニャ」とごねる駄々っ子のよう。よっぽど娘さんにかまって欲しいようです。

可愛すぎる攻防戦

この日は爪が伸びていたというももちゃん。ももちゃんの爪が娘さんに当たらないか、見ていたママさんは冷や冷やしたのだそう。その後も何度も、ももちゃんの後ろを通ろうと挑戦した娘さんですが、何度でも通せんぼしてきたというももちゃん。可愛い2人の攻防戦は、しばらく続いたのだとか。

最後はももちゃんの通行許可が下り、無事に通れたという娘さん。幼稚園にも無事に行けたそうです。ももちゃんと娘さんは普段から大の仲良しだそうで、ももちゃんは娘さんにだけは素直に抱っこされるのだとか。「2人のやり取りを見るのが楽しい」とママさん。姉妹のような2人が今後どのように成長していくか、楽しみですね。

ももちゃんと娘さんの可愛すぎる攻防戦の様子は、たくさんの人を笑顔にしました。

投稿には、「関所w」「通行料のチュールが必要だニャン」「猫踏んじゃった♪になりそうですね」「かまってちゃん発動w」「色が同じ同士仲いいなーw」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『あんもも』には、今回紹介したももちゃんの子猫時代から現在までの姿や、娘さんとのやり取りの様子が投稿されています。

