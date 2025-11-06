【カービィカフェ限定】冬の新作メニュー登場！心も体もぽかぽかに♡

今年の冬も、あの“カービィカフェ”がやってきます♡2025年11月12日(水)～2026年3月3日(火)までの期間限定で開催される「カービィカフェ WINTER 2025」では、見た目も心もあたたまる限定メニューや新作グッズが登場！カービィとワドルディが雪の世界でおもてなししてくれるような、愛らしくておいしい時間が楽しめます。プププランドの冬を感じに、カフェへおでかけしてみませんか？

心もとろける♡冬限定メニューに注目！



冬のごちそう♪ぽかぽかオニオンスープとベリーソースのやわらかスペアリブ

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

ひとやすみガトーショコラ～カービィの雪あそび～

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

カービィカフェの冬限定メニューは、見た目も味も大満足。

「冬のごちそう♪ぽかぽかオニオンスープとベリーソースのやわらかスペアリブ」（1,958円税込）は、オニオンとチーズたっぷりのスープとベリーソースの甘酸っぱさが絶妙な新作プレート。

また、ふわふわクリームの上でカービィが“ひとやすみ”する「ひとやすみガトーショコラ～カービィの雪あそび～」（スーベニアミニプレート付き2,728円税込）も登場！

かわいすぎて食べるのがもったいないほどです♡

銀座コージーコーナーから登場！チーズの日に味わう4種のチーズスイーツ♡

カービィとおそろい♡冬のスーベニア＆グッズ



WINTER ニットバック

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

ニット手袋風ポーチ

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

WINTER 刺繍ブローチ カービィ・雪だるま／ワドルディ・雪だるま

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

WINTER 箔押しポストカードセット

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

今回の「WINTER 2025」では、限定デザインのスーベニアプレートやマグカップが登場！

さらに、ケーブル模様の「WINTER ニットバッグ」（4,950円税込）や「ニット手袋風ポーチ」（2,530円税込）など、あたたかみのある冬アイテムもラインナップ。

雪だるま姿の「刺繍ブローチ（カービィ・ワドルディ 各1,980円税込）」や、箔押しのポストカードセット（990円税込）など、冬の思い出をおうちでも楽しめるグッズも見逃せません♪

カービィカフェで楽しむ冬のひととき



冬のカービィバーガー＆粉雪チーズのパスタ

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

冬のワドルディバーガー（お好み焼き）＆粉雪チーズのパスタ

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

「冬のカービィバーガー＆粉雪チーズのパスタ」（スーベニアプレート付き3,630円税込）や、OSAKA限定「冬のワドルディバーガー（お好み焼き）＆粉雪チーズのパスタ」など、遊び心あるメニューも登場！

スカイツリーのソラマチ（TOKYO）、心斎橋（OSAKA）、キャナルシティ博多（HAKATA）の3店舗で開催されます。

事前予約制なので、気になる方は公式サイトをチェックしてみてください。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

カービィと過ごす冬のカフェタイムで心もほっこり♡



「カービィカフェ WINTER 2025」は、食べるだけでなく“見て・感じて癒される”特別な冬のイベント。ふかふかの雪に包まれたようなメニューや、限定グッズのかわいさに思わず笑顔がこぼれます。

この冬は、カービィたちといっしょにほっとするカフェタイムを過ごしてみませんか？きっと心まで温まるひとときになるはずです♡