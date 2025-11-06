【DX超合金 VF-31A カイロス マクロスΔ 10th Anniv.】 11月7日 予約開始 2026年4月 発売予定 価格：29,700円

BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「DX超合金 VF-31A カイロス マクロスΔ10th Anniv.」を11月7日に予約受付を開始する。発売は2026年4月を予定し、価格は29,700円。

本商品は「マクロスΔ」10周年を記念して、可変戦闘機「VF-31A カイロス」を10th記念デザインを施して立体化したもの。

10th記念デザインがプリントされたファイター専用台座が付属したり、本体の機体番号もΔ10となっており、特別マーキングが施されている。もちろん、ファイター、ガウォーク、バトロイドへの三段変形可能が可能となっている。

セット内容

・本体

・交換用手首パーツ左右各6種

・格闘戦用ナイフ左右

・ガンポッド

・パイロットフィギュア

・交換用アンテナパーツ予備

・単座用カバー

・専用台座一式

・ファイター専用台座一式

(C)2015 BIGWEST