「マクロスΔ」10周年の記念機体が立体化。「DX超合金 VF-31A カイロス マクロスΔ10th Anniv.」が11月7日に予約開始
【DX超合金 VF-31A カイロス マクロスΔ10th Anniv.】 11月7日 予約開始 2026年4月 発売予定 価格：29,700円
・本体
BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「DX超合金 VF-31A カイロス マクロスΔ10th Anniv.」を11月7日に予約受付を開始する。発売は2026年4月を予定し、価格は29,700円。
本商品は「マクロスΔ」10周年を記念して、可変戦闘機「VF-31A カイロス」を10th記念デザインを施して立体化したもの。
10th記念デザインがプリントされたファイター専用台座が付属したり、本体の機体番号もΔ10となっており、特別マーキングが施されている。もちろん、ファイター、ガウォーク、バトロイドへの三段変形可能が可能となっている。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) November 6, 2025
2026.4『#マクロスΔ』10周年記念―
「DX超合金 VF-31A カイロス マクロスΔ10th Anniv.」商品化決定！
📌https://t.co/xCFhrhGASO
魂ネイションズオリジナルの10thデザインが施されたファイター専用台座付属！
一般店頭で11月7日予約開始、2026年4月発売予定！#t_chogokin #macross pic.twitter.com/JYpEykvsdi
セット内容
・本体
・交換用手首パーツ左右各6種
・格闘戦用ナイフ左右
・ガンポッド
・パイロットフィギュア
・交換用アンテナパーツ予備
・単座用カバー
・専用台座一式
・ファイター専用台座一式
(C)2015 BIGWEST