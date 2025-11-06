【DX超合金 VF-31A カイロス マクロスΔ10th Anniv.】 11月7日 予約開始 2026年4月 発売予定 価格：29,700円

　BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「DX超合金 VF-31A カイロス マクロスΔ10th Anniv.」を11月7日に予約受付を開始する。発売は2026年4月を予定し、価格は29,700円。

　本商品は「マクロスΔ」10周年を記念して、可変戦闘機「VF-31A カイロス」を10th記念デザインを施して立体化したもの。

　10th記念デザインがプリントされたファイター専用台座が付属したり、本体の機体番号もΔ10となっており、特別マーキングが施されている。もちろん、ファイター、ガウォーク、バトロイドへの三段変形可能が可能となっている。

セット内容

・本体
・交換用手首パーツ左右各6種
・格闘戦用ナイフ左右
・ガンポッド
・パイロットフィギュア
・交換用アンテナパーツ予備
・単座用カバー
・専用台座一式
・ファイター専用台座一式

(C)2015 BIGWEST