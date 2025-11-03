【PEANUTS】groveコラボのキュートな刺繍をデザインしたボアバッグが登場！
ファッションブランド「grove（グローブ）」より、冬のお出かけにぴったりのPEANUTSコラボレーションバッグが、店頭での11月12日（水）発売に先がけて、10月31日（金）より公式オンラインストアにて発売された。
＞＞＞『PEANUTS』×groveコラボバッグをチェック！（写真9点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
このたびグローブでは、これからの季節にぴったりのもこもこボア素材を使用したPEANUTSコラボデザインバッグを発売する。スヌーピーと仲間たちのかわいらしい刺繍アートが4種類使用されたスペシャルアイテムだ。
「【PEANUTS】ボアスクエアトート」は、スクエア型の使いやすいミドルサイズトートバッグ。本体はファスナー付きで中が見えにくく、安心してご使用いただける。ショルダー付きの2WAY仕様となっている。
「【PEANUTS】ボア巾着トート」は、コロンとしたシルエットがかわいい巾着型のトートバッグ。しっかりマチがあり、容量もたっぷり。
これからの寒くなる季節、ボアのバッグでお出かけしよう。
