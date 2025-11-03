103万回以上再生され、4万以上の「いいね」を獲得しているのは、2匹の子猫が必死に助けを求める姿。健気な姿に、視聴者からは「良かったね、いい人に出逢えて」「出会う絆ってあるよね」「きっとこの人なら助けてくれると思ったんでしょうね」などのコメントが寄せられています。

【動画：雨の中、必死に追いかけてきた『2匹の子猫』…】

雨の日に出会ったきょうだい猫

Instagramアカウント「まりも日記」に投稿されたのは、雨の降る日に出会ったという2匹の子猫の姿。小さなからだで、歩いている投稿主さんを必死に追いかけてきたといいます。「待ってください！」「助けてください！」と呼び止めているように感じたそう。

一生懸命に鳴いていたのは、黒猫ちゃんとグレー猫ちゃん。生まれて1か月経つか経たないかくらいのとても小さな猫だったといいます。投稿主さんが立ち止まると、靴にすがりつき鳴いていたとのこと。母猫が見当たらなかったため、保護することにしたそうです。

雨に濡れたからだを温めてあげると？

濡れて冷え切ってしまった子猫たちを温めると、元気になったのかごはんをもりもり食べ始めたそう。暖かい場所に保護され、おなかいっぱいごはんを食べ…。安心したのか、きょうだい猫は寄り添い合うようにして眠ったそうです。

すっかり回復した子猫たちは、じゃれあって遊ぶなど余裕が出てきた様子だったといいます。黒猫ちゃんは人が好きで、よく遊びよく寝る甘えん坊とのこと。グレー猫ちゃんは動物病院で採血もできなかったほど小柄だったそうですが、よく食べる活発な子とのことです。

里親を募集した結果は？

実は、投稿主さんのおうちにはミーアキャットのまりもちゃんとマンチカンのみたらしちゃんがいるのだとか。そのため、どうしても黒猫ちゃんとグレー猫ちゃんをおうちに迎えることはできなかったといいます。そのため、投稿主さんは2匹の里親を募集したそう。

その後、無事に里親さんが決まり、できれば2匹一緒にお迎えしてほしいという投稿主さんの願いも叶ったとのこと。里親さんは黒猫ちゃんを「ラブちゃん」、グレー猫ちゃんを「ティちゃん」と決め、お迎えする日を楽しみに待っているそうです。

素敵な“ずっとのおうち”が決まったきょうだい猫には、視聴者から「自分たちで幸せを掴んだのね！」「幸せになりますように」など喜びのコメントが寄せられていました。

Instagramアカウント「まりも日記」には、ミーアキャットのまりもちゃんとマンチカンのみたらしちゃんの日常が綴られています。こちらの異色のきょうだいも見逃せません！

写真・動画提供：Instagramアカウント「まりも日記」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。