·ò¹¯Åª¤ÊÈþµÓ¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯¡Ä´Ú¹ñ¤Î21ºÐ¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢ÂçÃÀ¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä°áÁõ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡ª¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¥à¡¦¥¬¥¦¥ó¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä°áÁõ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡Õ¥¥à¡¦¥¬¥¦¥ó¡¢»É·ã¶¯¤á¤Ê¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¥¥à¡¦¥¬¥¦¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤¬¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤ëÂæÏÑÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¥Á¡¼¥à¡ÖÅí±à¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥º¡×¤Î¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤È¤Î¶¦Æ±Åê¹Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»°ËÜÃì¡£¥¥à¡¦¥¬¥¦¥ó¤ÎÀïÆ®Éþ¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î°áÁõ»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥¥à¡¦¥¬¥¦¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¹õ¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î°áÁõ¤ä¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤âÈäÏª¤·¤¿¥¥à¡¦¥¬¥¦¥ó¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸«Ê¶¤¦¤è¤¦¤Ê°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥é¥ê¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿·ò¹¯Åª¤ÊÂÀ¤â¤â¤âÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥¬¥¦¥ó¤Ï2004Ç¯4·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î21ºÐ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Î2023Ç¯¤è¤ê¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤ÎÂçî¹FC¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤Î³ø»³KCC¥¤¡¼¥¸¥¹¡¢¥×¥í¥Ð¥ì¡¼V¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÉô¤Î°Â»³OKÃùÃß¶ä¹Ô¥¦¥È¥á¥ó¡¢¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°¤ÎNC¥À¥¤¥Î¥¹¡¢ÂæÏÑÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¤ÎÅí±à¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥º¤Ç¥Á¥¢¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£