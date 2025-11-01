この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アーバンリポートがYouTubeで公開した動画『【かつてない規模】万博跡地開発／大阪IR／JR桜島線延伸など夢洲で"日本最大の開発"へ！』では、発言者のアーバンリポートが大阪湾の人工島・夢洲（ゆめしま）の最新開発動向についてリポートした。大阪・関西万博の閉幕後、急ピッチで進行するIR（統合型リゾート）や万博跡地の再開発、将来的な鉄道アクセスの強化など、夢洲が国際観光拠点として変貌を遂げつつある現状を詳しく解説している。



動画では「2025年4月13日に開幕した大阪関西万博は、184日間の開催期間を終え、10月13日におしまれながらも閉幕しました」と万博の歴史を振り返りつつ、その跡地となる夢洲の約50ヘクタールエリアでは「未来社会を実現する街づくりを進める方針」が打ち出されたことを紹介。大阪府と大阪市が策定したマスタープランに基づき、民間事業者から「大型アリーナ」「モータースポーツ施設やラグジュアリーホテルを含む複合施設」「世界最高水準のラグジュアリーリゾート」など、多彩な開発案が集まり、街の個性がより一層際立ち始めていると述べた。



さらに、「初期投資額は約1兆5000億円というかつてない規模の開発プロジェクト」として巨大IR建設が進む現場の様子を伝え、「IRや万博跡地と合わせて、鉄道アクセス強化が重要。特に『JR桜島線の延伸が必要だと感じます』と強調した。大阪駅や新大阪駅からのアクセス向上や、京阪中之島線の延伸など、多角的な交通網強化の議論が進んでいるという。



夢洲の街づくりは「第1期がIR、第2期が万博跡地開発、さらには第1期、第2期を生かした長期滞在型の街づくり計画も進行中」としており、単なる観光地にとどまらず新たな未来都市として発展を続けていく方針だ。



かつて1980年代の人工島埋め立てからバブル期の頓挫、オリンピック誘致失敗など紆余曲折を経てきた夢洲だが、「2018年に万博開催が決定して以降、怒涛の開発が進み、今後もこの勢いが加速することで、関西経済を牽引していきます」とアーバンリポートは展望。「大阪IRをはじめとした夢洲の今後の発展に期待しています」と、大阪が世界に誇る観光・経済拠点として成長する未来に熱い期待を寄せて動画を締めくくった。