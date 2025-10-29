焼肉の和民が「ワタミカルビ」を値下げ！新グランドメニューは10月30日から。

ワタミが全国で展開する「焼肉の和民」は、2025年10月30日から新グランドメニューの販売を開始。焼肉の和民5周年を記念して「ワタミカルビ」を感謝価格で販売します。

銘柄豚「霧島黒豚」が新登場

高品質な焼肉をリーズナブルな価格で楽しめる「焼肉の和民」5周年を記念し、ブランドの象徴である「ワタミカルビ」をお得に販売。「ワタミカルビ（中）」は従来の657円→547円と、110円値下げした価格でお得に楽しめます。

また、牛肉以外のラインアップにもこだわり、銘柄豚「霧島黒豚」が新登場。肉の旨みと甘みをたっぷりと味わえます。

新グランドメニュー

・「ワタミカルビ（中）」 547円

・「ワタミカルビ（小）」 327円

・「ワタミカルビ（大）」 1097円

・「霧島黒豚 厚切りバラ〜柚子胡椒添え〜」 547円

・「霧島黒豚 厚切りバラ〜赤だれスパイス〜」 547円

・「にんにく味噌鶏ハラミ」 481円

・「魔法のスパイス肉ナンコツ」 481円

・「焼肉専用パリパリキャベツサラダ」 437円

・「梅しそ冷麺」 657円

・「ミニケーキ カラメルプリン」 220円

対象は、以下の「焼肉の和民」19店舗です。

大鳥居駅前店／横浜店／大和八木南口駅前店／川越東口クレアモール店／錦糸町南口駅前店／名駅店／なんば店／国分寺南口店／朝霞台駅前店／東岡崎駅前店／川西能勢口駅前店／本山駅前店／明石駅前店／調布南口店／小野店／梅田茶屋町店／志村坂上店／池袋東口店／亀有駅前店

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部