Ì¾¸Å²°FW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬º¸Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¡Ä¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ëµ¢¹ñ
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï26Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥«¥¹¥È¥í¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ïº£·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Î²£ÉÍFCÀï¤ÇÉé½ý¡£MRI¤Ç¤Î¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢º¸Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Î¥Ã¦´ü´Ö¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢23Æü¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß31ºÐ¤Î¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Ï2014Ç¯¤ËÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÇJ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤ä²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2023Ç¯8·î¤Ë¥¢¥ë¡¦¥¿¥¢¡¼¥¦¥ó¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤ËÌ¾¸Å²°¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡7·î¤Ë¤Ï±¦Â´ØÀáÇ±ºÃ¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤â¤¢¤ë2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇJ1¥ê¡¼¥°¤Ç25»î¹ç½Ð¾ì5ÆÀÅÀ¡¢2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç½Ð¾ì1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
