¡¡¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹4¡½11¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯10·î24Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡Âè121²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¼«¿ÈWS½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬Êø¤ìÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¤Î¿·¿Í±¦ÏÓ¡¦¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ë2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¶õ¤òÀÚ¤ê¡¢»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ï2²ó¤ËE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¡¢¤Ê¤ª¤â2»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Äã¤á¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï2ÈÖ¼êº¸ÏÓ¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ï¥Æ¥£¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡6²ó¤Ëµß±ç¿Ø¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É°ìµó9¼ºÅÀ¤·¡¢2¡½11¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¡¢7²ó1»à°ìÎÝ¤ÇÂè4ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¡¢Áê¼ê4ÈÖ¼ê¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÄã¤á¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ103.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó166.9¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥357¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó108.8¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ41ÅÙ¤Î°ìÈ¯¤Ï¼«¿È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º½éËÜÎÝÂÇ¡£º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë6ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£PSÄÌ»»¤Ç¤Ï9È¯ÌÜ¤Ç¡¢¾¾°æ½¨´î¤¬»ý¤ÄÆüËÜÁª¼ê¤ÎPSÄÌ»»ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤Î10ËÜ¤Ë¤¢¤È1ËÜ¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡Ë¤ÏÂè4Àï¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤È7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¡õ10Ã¥»°¿¶¤ÎÅêÂÇ¤Î³èÌö¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¡£17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±Àï¤«¤é1½µ´Ö¡¢´ü´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¼ÂÀï´¶³Ð¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡9²ó2»à¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢Å¨ÃÏ¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡ÖWe don't need you¡×¡Ê·¯¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡Ë¤È¥ä¥¸¤¬Èô¤ó¤À¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï23Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°ÜÀÒÀè¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÈéÆù¤á¤¤¤¿À¼¤òÍá¤Ó¤»¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç½ÐÎÝ¡£¤¿¤À¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï3²ó¤Þ¤Ç¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤¦¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤¬4²ó¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£2¡½2¤Î6²ó¤Ë2»Í»àµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬2ËÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢1»à¤·¤«Ã¥¤¨¤º3¼ºÅÀ¡£3ÈÖ¼ê¡¦¥Ð¥ó¥À¤âÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ËWS»Ë¾å½é¤ÎÂåÂÇËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢2ÈïÃÆ¡£¤³¤Î²ó°ìµ¤¤Ë9ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢»î¹ç¤ò·èÄêÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤ËÂçÃ«¤¬2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡£°ìÈ¯¤³¤½½Ð¤¿¤¬ÂçÇÔ¤Ç½éÀï¤òÍî¤È¤·¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£