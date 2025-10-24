「明日からの自分自身、朝起きたら髪が伸びるわけでもないし、このたくましい筋肉がなくなるわけでもない（笑）。女性初心者として、どう生きていくかっていうところから、向き合わなきゃいけないなと」

【画像】「50年に1人の逸材」と評される星組前トップスターの礼真琴

宝塚歌劇団・星組前トップスターの礼(れい)真(ま)琴(こと)。今年8月の退団会見で、約17年間“男”として生きてきたスターならではのジョークを飛ばし、宝塚を去った。



宝塚大劇場 ©︎文藝春秋

◆◆◆

“50年に1人の逸材”と呼ばれたスター

2009年に宝塚音楽学校を首席で卒業した礼は、入団11年目で星組トップスターに就任した。

「変幻自在の歌声にキレキレのダンス。そして芝居も抜群にうまい。『50年に1人の逸材』と言われる不世出のスターです。礼主演公演のチケットは毎回入手困難でプラチナ化していました」（演劇ライター）

トップ在任は約6年間の長期にわたった。8月の退団公演直後は「もう（舞台を）やりたくない」と、周囲にこぼしていたという。

「実力は折り紙付きなだけに演出家たちは高難度の演目を任せてしまう。年間4〜5公演で主役を務めるなど、劇団に酷使され続けました。退団して久しぶりにまとまった休みを取れ、海外旅行でリフレッシュできたそうです」（礼と親交のある宝塚ファン）

礼の夢は、ミュージカル女優になることだという。

「まずは名前を売るために宝塚に入った。ここからが彼女の本番です」（同前）

大手事務所からのオファーは受けず

トップスターの場合、退団を発表してから実際に退団するまで1年近く時間が空く。この間に大手芸能事務所による争奪戦が水面下で繰り広げられ、退団する頃には次の所属先が内定しているという。ところが、

「新天地探しは退団後も難航しました。複数の大手事務所から熱心に声をかけられるも、『（元宝塚の）先輩が所属する事務所は避けたい』との理由から断っていました」（同前）

退団から2カ月――。礼の合流先は“意外なところ”だった。

元SMAPと合流へ…いったいナゼ？

「稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんのユニット『新しい地図』が所属する『CULEN』が、マネジメントに携わります。

今年3月には俳優のヘイテツさん（23）と、ダンサーの小澤竜心さん（20）が、元SMAPメンバー以外で初めて加入した」（同前）

宝塚歌劇団関係者が、決断の舞台裏を明かす。

「CULEN社長で元SMAPチーフマネージャーの飯島三智さんは宝塚をよく観劇し、ジェンヌとも親交がある。かつて『SMAP×SMAP』にタカラジェンヌ100人がゲスト出演したことも。事務所探しに悩む礼さんが、旧知の仲である飯島さんを“逆指名”したと言います」

CULENに礼をマネジメントするのか尋ねると、「今の段階では回答できることがございません」と返答。所属アーティスト契約を結ぶかは未定だという。

ファンクラブの存在もネックに

「ネックになっているのが車での送迎から身の回りの世話まで行う私設ファンクラブ（FC）代表の存在です。

別の元トップスターは事務所移籍後も、FC代表がマネージャーのように振る舞い、事務所との意思疎通がうまくいっていない。礼さんは代表との関係を清算する意向だと聞いています」（前出・歌劇団関係者）

今後は舞台の仕事がメインになりそうだ。今年12月には東京と大阪でコンサートに臨む。

「売れっ子トップスターの場合、辞めてからしばらくは阪急に“奉公”する。12月のコンサートと、来年5月に開幕する主演ミュージカル『バーレスク』は、阪急阪神ホールディングスグループの梅田芸術劇場が制作します」（同前）

様々なしがらみから解放された後、どんな“新しい地図”を描くのだろうか。

