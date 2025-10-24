フライブルクvsユトレヒト スタメン発表
[10.23 ELリーグフェーズ第3節](Europa-Park Stadion)
※28:00開始
<出場メンバー>
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 24 ヤニック フート
DF 5 アントニー・ユング
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
DF 43 B. Ogbus
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 18 エレン・ディンクチ
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
ユリアン・シュスター
[ユトレヒト]
先発
GK 1 ヴァシリス バルカス
DF 2 S. Horemans
DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン
DF 16 S. El Karouani
DF 24 ニック・フィールヘーフェル
MF 21 G. Zechiël
MF 22 ミゲル・ロドリゲス
MF 27 アロンゾ エングワンダ
FW 8 ジャン・ボズドアン
FW 15 アドリアン ブレイク
FW 91 セバスチャン・アレ
控え
GK 25 M. Brouwer
GK 33 K. Gadellaa
DF 5 K. Finnsson
DF 40 マティッセ ディッデン
DF 44 M. Eerdhuijzen
DF 55 D. Murkin
MF 6 D. van den Berg
MF 14 ジダン イクバル
MF 20 ダニ・デ・ウィット
FW 9 デイビット・ミン
FW 10 Y. Cathline
FW 26 M. Jonathans
監督
Ron Jans
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります