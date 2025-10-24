[10.23 ELリーグフェーズ第3節](Europa-Park Stadion)

※28:00開始

<出場メンバー>

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 3 フィリップ・ラインハート

DF 28 マティアス・ギンター

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 30 クリスティアン・ギュンター

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 14 鈴木唯人

MF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 20 ジュニア・アダム

控え

GK 24 ヤニック フート

DF 5 アントニー・ユング

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー

DF 43 B. Ogbus

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 7 デリー・シャーハント

FW 9 ルーカス・ヘーラー

FW 18 エレン・ディンクチ

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

監督

ユリアン・シュスター

[ユトレヒト]

先発

GK 1 ヴァシリス バルカス

DF 2 S. Horemans

DF 3 マイク・ファン・デル・ホールン

DF 16 S. El Karouani

DF 24 ニック・フィールヘーフェル

MF 21 G. Zechiël

MF 22 ミゲル・ロドリゲス

MF 27 アロンゾ エングワンダ

FW 8 ジャン・ボズドアン

FW 15 アドリアン ブレイク

FW 91 セバスチャン・アレ

控え

GK 25 M. Brouwer

GK 33 K. Gadellaa

DF 5 K. Finnsson

DF 40 マティッセ ディッデン

DF 44 M. Eerdhuijzen

DF 55 D. Murkin

MF 6 D. van den Berg

MF 14 ジダン イクバル

MF 20 ダニ・デ・ウィット

FW 9 デイビット・ミン

FW 10 Y. Cathline

FW 26 M. Jonathans

監督

Ron Jans

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります