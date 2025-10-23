この記事は2025年4月27日に公開された記事を編集して再掲載しています。

微弱な電気を流すEMSで皮膚や筋肉を刺激し、頭皮や顔のケアができると人気の電気ブラシ。

頭皮やフェイスラインから全身をケアできるものまで、数多くのモデルがあり、さまざまなメーカーから販売されているので、どれを購入すれば良いか迷っている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、1台で頭筋・表情筋に効率的にアプローチする、Panasonic（パナソニック）の「リフトケア美顔器 バイタリフト ブラシ EH-SP60」をご紹介します。

アタッチメントを付け替えるだけ。これ１台で、頭筋・表情筋に効率的にアプローチ

「リフトケア美顔器 バイタリフト ブラシ EH-SP60」は、頭皮や顔のそれぞれの筋肉に適したアプローチができる電気ブラシ。アタッチメントを付け替えるだけで、頭筋と表情筋に効率的にアプローチしてくれます。

アクティブフロートブラシを取り付けた、SCALPモードではブラシが頭の形にフィットするからEMSがしっかり届き、お風呂時間にリフトケアが可能。

フェイス用アタッチメントのリフトヘッドは、肌を引き上げやすく当てやすい形状なので、リフトケアに最適。

FACEモードの浸透ケアでは、イオンの力で化粧品の美容成分を角層までしっかり届け、毎日のスキンケアを格上げしてくれるのも嬉しいポイントです。

頭筋・表情筋を科学した独自開発の2種類のEMSテクノロジーを搭載

「リフトケア美顔器 バイタリフト ブラシ EH-SP60」は頭筋・表情筋を科学した独自開発の2種類のEMSテクノロジーを搭載しています。

「前頭筋」や「側頭筋」、「後頭筋」など、頭の大きな筋肉は「スカルプダイナミックEMS」で深部から収縮。刺激に強弱があり、波のように広がる刺激感が特長です。

「デュアルダイナミックEMS」は、筋肉の収縮と弛緩を繰り返す5Hzと、収縮が持続する25Hz、2種類の波形を組み合わせ、引き上げながら動かす独自プログラム。

自分では鍛えづらい、複雑な表情筋には2種類の波形の組み合わせで緩急をつけた「デュアルダイナミックEMS」でアプローチすると効果的です。

IPX7基準検査をクリアした防水仕様なのでお風呂場での使用も問題なし。高さ15.5×幅5.1×奥行5.3cmとコンパクトサイズで持ち運びにも便利な、「リフトケア美顔器 バイタリフト ブラシ EH-SP60」。電気ブラシの購入を検討されてる方は是非チェックしてみてください。

