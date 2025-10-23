お笑いタレント・劇団ひとり（48）が22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。「激動」だった今年を振り返った。

この日は社会学者の古市憲寿氏とともに出演。2人はテレビ朝日「中居正広の土曜日な会」で共演していた。

ひとりは「ずいぶん久しぶりじゃないですか？古市さん」とニヤリ。古市氏が「ちょうど10カ月ぶりぐらいですかね」と返すと、ひとりは「なんかあったんでしたっけね？」ととぼけた。

ひとりは「毎週のように会ってた気がするんですけど。ぱたっと何か会わなくなりましたね」と苦笑。古市氏も「だって去年の終わりも“また来年”って言って、お別れしたはずが、なぜか今年一回も会ってなくて」。

ひとりは「そういう意味で言うと激動でしたからね」と苦笑。古市氏も「振り返るとちょうどいろんなことありましたよね。こんなことあるんだみたいなことが次々と起こって」ともらした。

「性暴力」を巡る一連の騒動を受けて、今年1月に芸能界を引退した中居正広氏がMCを務めていた「中居正広の土曜日な会」に、2人は19年にスタートした前身の「中居正広のニュースな会」から準レギュラーで出演。「中居正広の土曜日な会」にはレギュラー出演していた。番組は中居氏の“女性トラブル”の報道を受けて、1月22日に打ち切りが発表された。