芋の女神が絶賛！ さつまいもスイーツ10選

芋の女神・鈴木絢子さんのおすすめするさつまいもスイーツを紹介。
ほっくほくのさつまいも！ 今年のおすすめは？
甘くてほくほく、焼き芋の恋しい季節がやってきました！ 今回は、さつまいも美容家としても活躍する鈴木絢子さんが、ヘルシーで毎日でも食べたいさつまいもスイーツを教えてくれました。
1. 超蜜やきいも pukupuku 下赤塚店（東京・下赤塚）
鈴木さん
とにかく蜜にこだわった「超蜜やきいも」が看板商品。元々店主の須藤さんの自宅ガレージ（本店）での店頭販売から始まり、今や行列ができる人気の焼き芋専門店に！ まるでスイーツのような焼き芋にファンも続出中。トロトロでジューシーな「超蜜やきいも」を知ると、他の焼き芋が物足りなくなってしまうかも。下赤塚店で購入できる、芋の皮まで使ったグラノーラは素朴で癖になる食感とおいしさです。
＜店舗情報＞
◆超蜜やきいも pukupuku 下赤塚店
住所 : 東京都練馬区北町8-27-7 フィオーレ凛 1F
TEL : 03-4400-9244
＜店舗情報＞
◆焼き芋専門店 超蜜やきいも pukupuku 本店
住所 : 東京都品川区西大井2-5-15
TEL : 03-3775-3776
2. 日比焼き芋（東京・練馬）
鈴木さん
2025年の「全国やきいもグランプリ」でチャンピオンの「日比焼き芋」！「はちみつバター チーズ焼き芋」や、甘い×しょっぱい組み合わせのさつまいもの「フライドポテト」など、食欲をそそる食事系芋メニューも豊富なので、ガッツリ食べたい人にもおすすめです。「日比焼き芋ほうじ茶」はほんのり焼き芋の甘さが香る香ばしさで、焼き芋にもピッタリ。店内には大正ロマンを感じる女の子のキャラクターが飾られ、唯一無二の世界観。昔から人気のさつまいもをおしゃれな現代風に昇華させたセンスが光っています。
＜店舗情報＞
◆日比焼き芋
住所 : 東京都練馬区練馬3-17-1 Kyolinビル 1F
TEL : 050-5595-4582
3. 東京秘蜜喫茶（東京・代官山）
鈴木さん
代官山駅の近くにありながら、まさに隠れ家！ マストで食べるべきは「秘蜜な焼きいもんぶらん」。極上のこだわり焼き芋にバニラアイス、焼き芋100%のペーストがたっぷりで食べ応えがあります。中東で人気のスーパーフードスムージー「マージュン」や「焼き芋スムージー」など、ここでしか飲めないドリンクも楽しめます。16時以降は完全にバーとなる秘蜜な喫茶で、まったりとおいしい芋メニューをぜひ！
＜店舗情報＞
◆東京秘蜜喫茶
住所 : 東京都渋谷区代官山町13-7
TEL : 050-3579-8813
4. OIMOcafe himonya STAND（東京・学芸大学）
鈴木さん
スティックタイプの「おいものけえき」はどっしり重厚感があり、食べ応えも抜群！ キャラメルのような紙の包みもオシャレで、手を汚さないで食べられるので手土産にしても喜ばれます。夏限定メニューの「おいもふらっぺ」は、スイーツとドリンクのいいとこ取り。大学芋のようなタレがかかっていて、和菓子好きにもおすすめです。焼き芋をしっかり感じながら、甘さ控えめでさっぱり飲める逸品です。
＜店舗情報＞
◆オイモカフェ 碑文谷
住所 : 東京都目黒区碑文谷5-29-8 モナークマンション柿の木坂 1F
TEL : 080-9433-4237
5. おいもや 農家の台所（東京・羽村）
鈴木さん
2022年の「全国やきいもグランプリ」で優勝実績のある隠れた実力店。「塩やきいも」は濃厚な甘みのある焼き芋に、ほんのり塩味がクセになるおいしさ！ 長期熟成したさつまいもを桜島溶岩石でじっくり焼き上げた、皮までおいしい焼き芋。一つひとつ、芋の大きさや形に合わせて窯で手焼きするので、どの芋もハズレがありません。完成するまでになんと3年を費やし、客へのアンケートを重ねてできあがったのだとか。使用する塩にまでこだわり、絶妙な塩加減で甘さを引き立てるバランスはまさに職人技です。
＜店舗情報＞
◆おいもや 農家の台所
住所 : 東京都羽村市五ノ神1-11-7 ベルユニゾン 1F
TEL : 042-533-6750
6. カフェ ネタイモ（千葉・佐原）
鈴木さん
店名の「ネタイモ」は寝かせて熟成させた「寝た芋」の意味で、甘さを極めたさつまいもが美味！ ラインアップも豊富で、カフェではシェイクに芋けんぴが刺さって食感まで楽しめる「芋ぺちーの」が大人気です。干し芋をそのままバータイプに固めた新商品「BENI BITES（ベニバイツ）」は美容やダイエットを意識する人必見。他にも、カリゴリ食感が味わえる、ホクホク系の紅あずまで作った「芋のほね（芋けんぴ）」もおすすめです。おつまみにもなる「青のり」味は、甘いものが苦手な人にもピッタリ。
＜店舗情報＞
◆カフェ ネタイモ
住所 : 千葉県香取市佐原イ499-1 上川岸小公園
TEL : 不明の為情報お待ちしております
7. ほっこり芋（千葉・スポーツセンター）
鈴木さん
「ほっこり芋」では、石田農園が展開するブランドさつまいも「金蜜芋」（紅はるかのオリジナルブランド）を購入することができます。金蜜芋はなんと糖度70度越え。2年の歳月をかけて完成したお芋です。そんな金蜜芋を使って、さらにおいしく昇華させたスイーツメニューに注目！ おすすめは2025年の冬と夏の「さつまいも博」にて、2期連続で「幸せのおすそ分け部門」1位に選ばれた「金蜜芋のバスクチーズケーキ」。こちらはイベント会期中も連日完売を誇った人気商品です。金蜜芋の焼き芋を敷き詰め、その上に芋ペースト、チーズケーキの三層仕立て。お芋とチーズケーキの絶妙なバランスが楽しめます。そして、しっとりとした芋ペーストを美しくまとった「お芋のモンブラン」。一番下には金蜜芋の焼き芋、その上にバニラアイスがのっています。他にも定番人気の「焼き芋クリームブリュレ」など、ほっこりする芋スイーツのラインアップです。
＜店舗情報＞
◆ほっこり芋
住所 : 千葉県千葉市稲毛区宮野木町2125-3
TEL : 080-7145-3777
8. 芋ばっかりの専門店 IMOBAKKA（埼玉・南鳩ケ谷）
鈴木さん
看板メニューの「やわらか芋けんぴ」は必食。一般的な芋けんぴとは似つかない、かなり太めのフライドポテトのようなビジュアルです。しっかりした食べ応えと甘じょっぱいおいしさで、食べ始めたらノンストップ！「芋けんぴは硬いし甘いから苦手」という人にぜひ食べていただきたい、芋けんぴの概念を変える食べ応えある逸品です。さつまいもが好きなワンコのお土産用に、犬用の芋けんぴや干し芋も扱っています。
＜店舗情報＞
◆芋ばっかりの専門店 IMOBAKKA
住所 : 埼玉県川口市南鳩ヶ谷2-27-1
TEL : 048-400-3008
9. 小江戸芋屋 芋福堂（埼玉・本川越）
鈴木さん
「飲む焼き芋&ちっぷす」は、食べ・飲みが1つの容器で堪能できるアイディア商品。焼き芋にミルクという鉄板の組み合わせで、焼き芋そのもののおいしさがしっかりと味わえます。シェイクにチップスを浸して食べてもおいしい！「飲む焼き芋」は余計なものを加えず、皮ごとシェイクにしているので細かい粒が混じっているように見えますが、これはさつまいもの皮で焼き芋感もしっかりと感じることができます。おいしさと同時に、映えと美容ケアも叶えてくれる、パーフェクトメニューではないでしょうか。
＜店舗情報＞
◆小江戸芋屋 芋福堂
住所 : 埼玉県川越市連雀町8-4
TEL : 049-299-4978
10. oimo lab. 横浜あざみ野店（神奈川・あざみ野）
鈴木さん
清澄白河の人気店があざみ野へ移転。焼き芋以外にも、焼き芋をつぶしたような食感が楽しい「やきいもプリン」や「お芋入りアサイーボウル」も人気！ アサイーボウルに使用している焼き芋はしっとりしていて甘さがあるので、アサイーの甘酸っぱさとぴったりのバランスで腹持ちも抜群です。他にも「パープルスイートロード」「すずほっくり」「ひめあやか」など、見かけることが少ないほくほく系の珍しい焼き芋にも出会える貴重なお店です。
＜店舗情報＞
◆oimo lab. 横浜あざみ野店
住所 : 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-26-28 大野ビル 1F
TEL : 不明の為情報お待ちしております
