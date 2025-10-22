日本ハムは22日、石川直也投手（29）と福田俊投手（28）、育成の山本晃大投手（26）と平田大樹外野手（20）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。石川と福田は現役続行を希望し、山本晃と平田は今後は未定。

石川は18年には52試合に登板し、一時は守護神を務めて19セーブをマーク。翌19年も60試合に登板して21ホールドを挙げた。20年にトミー・ジョン手術を受け、22年は36試合に登板して復活を遂げたが、過去2年は1軍登板がなかった。「ここ数年の成績も含め、覚悟はしていたので、そこはしょうがないかなと思っている。いろんな経験をさせてもらったので感謝している。やりきったとは思っていない。可能性がゼロになるまではやりたい」と語った。

福田は23年に29試合連続無失点の球団タイ記録を樹立するなど、同年は登板29試合で防御率0・00としたが、今春のキャンプ中から原因不明の神経痛に悩まされ、今季は登板なしに終わった。「多少覚悟していた部分はあったので、受け入れました。いろんな治療をしてもらったけど、一気に良くなることはなかったけど、今はなんともない。シーズン終盤で戻ったのでやれる自信はある」と語った。両投手ともトライアウトを受験する意向を示している。

また、山本晃は「プロとしてイメージされる華やかな野球人生ではなかったですけど、ファンの皆さんや友人、家族が暑い中でも来て声をかけてもらったことは、僕の中では幸せでした。本当に感謝の気持ちしかありません」、平田は「2年という短い間でしたが、いい経験を積むことができました。この経験を今後の人生につなげていけるようにしたいです」とコメントした。