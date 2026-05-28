元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が23日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「優勝予想の日本ハムを本気で救いたい…」にて、新庄剛志監督率いる日本ハムが今季本塁打数を激増させている一方で、その反動として生じている“負の変化”を指摘した。新庄剛志監督○選手起用が巻き返しの大きな鍵になると予想動画公開日の5月23日終了時点で48試合を消化し、23勝25敗で負け越していた日本ハム。チーム