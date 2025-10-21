貴重な大学4年間を“左手の複製”に全振り！→メルカリでなぜか人気商品に。作者本人に話を聞くと
“大人と子どもの狭間”ともいえる大学生活をどう過ごすかは、本人次第。経済学部だった筆者は大学生活を無為に過ごし、あの4年間は単なるモラトリアムでした。
一方、有意義すぎる大学生活を過ごした若者もいる模様。東京造形大学に通う21歳・ピエロ大好き人間さん（@I_LOVE_Clown）は、貴重な4年間を“左手の複製”に捧げたのです。その結果、本人も満足のいくレベルに到達！
2025年6月18日、彼は「大学に入って4年！ ようやく高精度な左手の複製を安定して行えるようになりました！！」というポストとともに、自身が手掛けた“左手の複製”の動画を投稿しています。
毛穴とかシワとか血管とか、リアルすぎてびっくり ちゃんと、指紋まで再現してあるし。
どんな方法で、このように見事な左手を複製したのか？ そもそも、どうして左手の複製にこだわっているのか？ 左手を複製する際に大変なこと、そして意識している点は？……などなど、気になることについてピエロ大好き人間さんから話を聞いてみました。
◆なぜ、そこまで左手にこだわっているのか
――左手の複製を行うようになったきっかけを教えてください。
ピエロ大好き人間：小さい頃からホラー映画が好きだったので「同じように特殊メイク的な造形物を作ってみたいな」と思い、中学の終わり頃から始めたのがきっかけでした。
――ただ、造形物は左手以外にもいろいろありますよね。なぜ、そこまで左手にこだわったのかが不思議です。
ピエロ大好き人間：一番身近だから……ですかね。作ったときに一番親近感が湧くし、「興味深いな」と思ったので手にこだわりました。左手だけでなく右手など、手全般にこだわっています。
――2024年6月に、「#私はここまで成長しました見た人もやる」というハッシュタグで“小学3年生のときに作った左手”と“大学1年生のときに作った左手”の二つの画像をアップされていたのも拝見しました。ということは、小3のときにも左手を作っていたんですか？
ピエロ大好き人間：たしか、小3のときは家にたまたま紙粘土があったので、「親にドッキリを仕掛けたい」と思って作りました。
◆「彼女と下校なう」複製した左手とデートしてバズったことも
――本格的に左手の複製を始めたのは中学の終わり頃で、当時15歳ぐらいですよね？ 今が21歳なので、6年間も左手の複製を続けてこられているのはすごいと思います。ずっと続けてこられた理由はなんだと思いますか？
ピエロ大好き人間：なんでだろう？ なにかを作るのが昔から好きなんです。別に「誰かに見せたいから作る」というより、本当に自己満足のためにやっています。
――複製を続けているうちに、手に対する愛着は出てきましたか？
ピエロ大好き人間：最初は形そのものを作れた時点で満足していたのですが、「これは指紋があったほうがいいな」など自分が求めるクオリティのレベルがだんだん上がっていったようには思います。
――自分のなかで課題ができ、それをクリアする……という流れができ上がっていったわけですね。
ピエロ大好き人間：そうです。最初は「手の形を取りたい」と思って制作し、次は「もっと細かいシワをつけたい」など、自分に求めるレベルがだんだん上がっていきました。
――それで、複製する左手のクオリティが上がっていった。そういえば、高校在学中だった2021年にもXでバズっていらっしゃいますよね？「彼女と下校なう」というポストとともに、駅のベンチで複製した左手と手を握っているデートっぽい写真がアップされています。
あの頃に複製した左手と比べると、複製のクオリティはあきらかに進歩していますね！
ピエロ大好き人間：はい。昔に複製した手と比べると、自分でも目に見えて成長を感じます。
