¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡£Í£Ì£Â°ÜÀÒÊóÆ»¤Ëº¤ÏÇ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¡Ø¹Ô¤¯¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¼Â»Ü¡£Îý½¬¸å¤Ë¤Ï²áÇ®¤¹¤ë°ÜÀÒÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤ò½é¹ðÇò¤·¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òµåÃÄ¤È¶¨µÄ¤·¤Ê¤¬¤é½Ï¹Í¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤²¬ËÜ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ê£¿ôµåÃÄ¤¬»ë»¡¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤ÂçË¤¤À¤¬¡¢Á´ÊÆµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡ÖÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÎÝ¤È»°ÎÝ¤ò¼é¤ëµð¿Í¤Î²¬ËÜ¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤¿°ÜÀÒ¤Ï¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢°ÜÀÒ¤ò½ä¤êÆüÊÆ¤ÇÊóÆ»¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ë²¬ËÜ¤Ïº¤ÏÇµ¤Ì£¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£²¶¡¢ÊÌ¤Ë²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡Ä¤È¡£¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Ç¡Ø¹Ô¤¯¡Ù¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤³¤Ü¤¹¤È¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢²¿¤â¡£µåÃÄ¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¤ëÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£